Festa da Penha: terço gigante está de volta ao Convento

A ideia de erguer um terço no Convento nasceu em 1998. Há 24 anos quem está à frente desse trabalho é o médico Osmar Sales. Mas, como em razão da pandemia da Covid-19, a Festa da Penha foi realizada de forma on-line em 2020 e 2021, o terço ficou guardado nos últimos dois anos. Neste sábado, ele voltou para o seu lugar.