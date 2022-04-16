Festa da Penha: terço gigante está de volta ao Convento

Já está entre as palmeiras do campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, o tradicional terço gigante, que marca a celebração da Festa da Penha no Espírito Santo. Com 21 metros de comprimento e 50 quilos, este ano, o terço é verde e tem flores de lírios, uma referência à pureza de Nossa Senhora da Penha. Ele foi erguido na manhã deste sábado (16), um dia antes do início do oitavário, que homenageia a padroeira do Estado.
A ideia de erguer um terço no Convento nasceu em 1998. Há 24 anos quem está à frente desse trabalho é o médico Osmar Sales. Mas, como em razão da pandemia da Covid-19, a Festa da Penha foi realizada de forma on-line em 2020 e 2021, o terço ficou guardado nos últimos dois anos. Neste sábado, ele voltou para o seu lugar.
A Festa da Penha vai do dia 17 a 25 de abril. A Gazeta vai transmitir as missas do Oitavário. Veja programação!
Com informações do G1 ES