Festa da Penha: reveja a primeira missa do Oitavário de 2022

O momento em que milhares de pessoas se reúnem para manifestar sua fé e devoção à Nossa Senhora, a padroeira do Espírito Santo, começou neste domingo (17), dia da Páscoa, com a primeira missa do Oitavário. A data marcou o início da Festa da Penha, que este ano retoma seu modelo presencial, inclusive das tradicionais romarias. O tema da mensagem é "Saúde para todos".
Ainda assim, essa mensagem especial foi transmitida por A Gazeta no site e no Facebook. Reveja acima.
A programação terá ao todo nove dias de celebração, reunindo capixabas de todo o Espírito Santo. Através do site e do Facebook de A Gazeta também será possível acompanhar a tradicional Romaria dos Homens, que acontecerá no sábado (23).
Transmissão pela TV Gazeta
Já pela televisão, os devotos acompanharão a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha, que acontecerá no dia 25 de abril (segunda-feira), às 17 horas, com transmissão ao vivo na TV Gazeta e no G1 Espírito Santo.
Saiba como acompanhar a programação da Festa da Penha:
Missas do Oitavário: Além da celebração deste domingo, A Gazeta vai transmitir as demais missas que vão até a próxima semana. Confira a programação dos cultos.
Romaria dos Homens (23 de abril, às 18 horas): Será transmitida ao vivo no site e no facebook de A Gazeta.
Missa de Encerramento (25 de abril, às 17 horas): O evento será transmitido ao vivo pela TV Gazeta em todo o Espírito Santo. Também poderá ser acompanhado pelo portal G1 ES (http://g1.globo.com/espirito-santo).