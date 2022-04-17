Festa da Penha: reveja a primeira missa do Oitavário de 2022

O momento em que milhares de pessoas se reúnem para manifestar sua fé e devoção à Nossa Senhora, a padroeira do Espírito Santo, começou neste domingo (17), dia da Páscoa, com a primeira missa do Oitavário. A data marcou o início da Festa da Penha , que este ano retoma seu modelo presencial, inclusive das tradicionais romarias. O tema da mensagem é "Saúde para todos".

Ainda assim, essa mensagem especial foi transmitida por A Gazeta no site e no Facebook. Reveja acima.

A programação terá ao todo nove dias de celebração, reunindo capixabas de todo o Espírito Santo. Através do site e do Facebook de A Gazeta também será possível acompanhar a tradicional Romaria dos Homens, que acontecerá no sábado (23).

Transmissão pela TV Gazeta

Já pela televisão, os devotos acompanharão a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha, que acontecerá no dia 25 de abril (segunda-feira), às 17 horas, com transmissão ao vivo na TV Gazeta e no G1 Espírito Santo.

Festa da Penha 2022: primeira missa do Oitavário falou sobre o direito à saúde Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Saiba como acompanhar a programação da Festa da Penha:

Missas do Oitavário: Além da celebração deste domingo, A Gazeta vai transmitir as demais missas que vão até a próxima semana. Além da celebração deste domingo, A Gazeta vai transmitir as demais missas que vão até a próxima semana. Confira a programação dos cultos.

Romaria dos Homens (23 de abril, às 18 horas): Será transmitida ao vivo no site e no facebook de A Gazeta.