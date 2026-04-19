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Astrologia

3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Aprenda rituais para movimentar o seu campo energético e abrir novos caminhos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 12:53

Simpatias poderosas ajudam a destravar a vida de forma leve e acessível (Imagem: SherSor | Shutterstock)
Simpatias poderosas ajudam a destravar a vida de forma leve e acessível Crédito: Imagem: SherSor | Shutterstock
Há momentos na vida em que tudo parece travado. Caminhos que não fluem, oportunidades que não aparecem e uma sensação de estagnação que insiste em permanecer. Nem sempre isso é apenas externo — muitas vezes, envolve também o seu campo energético. A boa notícia é que existem práticas simples que ajudam a movimentar essa energia e abrir novos caminhos.
A seguir, confira 3 simpatias poderosas para destravar a vida de forma leve e acessível!

1. Simpatia da canela para abrir caminhos

A canela é um ingrediente conhecido por ativar prosperidade, movimento e novas oportunidades. No primeiro dia do mês, vá até a porta da sua casa com um pouco de canela em pó na mão. Antes de soprar, mentalize aquilo que você deseja destravar: vida financeira, amor, trabalho ou novos começos.
Em seguida, sopre a canela da porta para dentro, dizendo: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar.” Esse ritual simboliza a abertura dos seus caminhos e a entrada de novas energias no seu lar e na sua vida.
O banho de ervas afasta energias pesadas (Imagem: Nataliia K | Shutterstock)
O banho de ervas afasta energias pesadas Crédito: Imagem: Nataliia K | Shutterstock

2. Banho de ervas para limpeza energética

Muitas vezes, o que trava a vida não é a falta de oportunidades, mas o acúmulo de energia pesada.

Materiais

  • Arruda
  • Alecrim
  • Manjericão
  • Água

Como fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio, desligue o fogo e adicione as ervas. Deixe a mistura amornar. Após o seu banho habitual, jogue o preparo do pescoço para baixo. Durante o processo, mentalize a limpeza das energias densas e a abertura de novos caminhos. Esse banho atua na limpeza do campo energético, trazendo leveza e permitindo que novas oportunidades encontrem espaço.

3. Simpatia do copo com água e sal

Simples e muito eficaz, essa simpatia ajuda a absorver energias negativas do ambiente.

Materiais

  • 1 copo com água
  • 1 colher de sopa de sal grosso

Como fazer

Coloque o copo com a água e o sal grosso atrás da porta do seu quarto ou em um local discreto. Deixe por sete dias e, ao final desse período, descarte a água. A combinação de água e sal ajuda a neutralizar energias densas, facilitando o fluxo energético ao seu redor.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdo s.

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