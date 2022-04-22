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Após esbarrão

Preso suspeito de esfaquear jovem em casa noturna no Centro de Vitória

Crime ocorreu no dia 5 de fevereiro, no Centro de Vitória. Vítima esbarrou no suspeito, que ficou nervoso e partiu para a luta corporal

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 16:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 abr 2022 às 16:32
Um jovem de 18 anos foi preso nesta sexta-feira (22) suspeito de uma tentativa de assassinato contra um rapaz da mesma idade, no dia 5 de fevereiro, em uma casa noturna localizada no Centro de Vitória. As investigações mostraram que a vítima teria esbarrado no suspeito, que ficou nervoso e partiu para a luta corporal. A prisão foi efetuada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, com o apoio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG).
Segundo o titular da DHPP de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, a equipe, com apoio do Serviço de Inteligência e Planejamento (Siplan) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), passou a monitorar o suspeito.
“Após o crime, o jovem se evadiu para o Estado de Minas Gerais, especificamente para o município de Governador Valadares. Realizamos o contato com a equipe da Policial Civil do local, e nesta sexta-feira, foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária contra ele”, explicou o titular da DHPP de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti.
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Prisão foi efetuada por equie da DHPP de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Ainda segundo o delegado, ambos se envolveram em uma briga na casa de shows. “A vítima esbarrou no suspeito, que ficou nervoso e partiu para a luta corporal. O criminoso sacou uma faca e efetuou diversos golpes na vítima, evadindo-se do local”, relatou.
O suspeito foi preso em cumprimento de um mandado de prisão temporária, expedido pela 1ª Vara Criminal Privativa de Júri de Vitória. Após os procedimentos de praxe, o jovem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), ficando à disposição da Justiça.

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