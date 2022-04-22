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Bandidos roubam carro com vítimas dentro em assalto em Cachoeiro

Imagens da câmera de videomonitoramento registraram o momento em que criminosos entraram no carro e forçaram os ocupantes a saírem do veículo
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 abr 2022 às 20:22

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 20:22

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que um carro foi roubado em um assalto na noite de quinta-feira (21), na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim. O vídeo mostra dois criminosos entrando no carro e obrigando os ocupantes a saírem do veículo. As vítimas tentam impedir a ação da dupla, mas eles chegam a fugir com o automóvel.
Segundo a Polícia Militar do município, a solicitante da ocorrência relatou que dois homens haviam roubado um Nissan Kicks de cor cinza. No entanto, minutos depois, o carro foi localizado abandonado na Avenida Aristides Campos, no bairro Campo da Leopoldina. “O veículo foi recuperado”, informou a corporação.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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