Caminhão pega fogo após tombar em acidente na ES 482, em Cachoeiro

Um caminhão de pequeno porte pegou fogo após tombar na ES 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (22). Devido aos trabalhos de combate às chamas, a via chegou a ser interditada por volta das 14h, mas já está liberada.
O Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) informou que uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e extinguiu as chamas. Segundo a corporação, o motorista sofreu queimaduras leves e escoriações pelo corpo e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município.
Caminhão pequeno tomba e pega fogo na ES 482, em Cachoeiro
Segundo apuração do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, o condutor do caminhão tem 39 anos e é morador de Cachoeiro. Uma máquina (cuja função não foi explicada) era transportada pelo veículo e ficou caída na pista.
A reportagem apurou no local, com os Bombeiros, que o motorista teria perdido o controle da direção e capotado com o veículo duas vezes. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência.