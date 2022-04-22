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Motorista ferido

Caminhão pega fogo após tombar em acidente na ES 482, em Cachoeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista sofreu queimaduras e escoriações leves e foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 17:10

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 abr 2022 às 17:10
Um caminhão de pequeno porte pegou fogo após tombar na ES 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (22). Devido aos trabalhos de combate às chamas, a via chegou a ser interditada por volta das 14h, mas já está liberada.
O Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) informou que uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e extinguiu as chamas. Segundo a corporação, o motorista sofreu queimaduras leves e escoriações pelo corpo e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município.

Caminhão pequeno tomba e pega fogo na ES 482, em Cachoeiro

Segundo apuração do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, o condutor do caminhão tem 39 anos e é morador de Cachoeiro. Uma máquina (cuja função não foi explicada) era transportada pelo veículo e ficou caída na pista.
Caminhão pequeno tomba e pega fogo na ES 482, em Cachoeiro
Máquina de cor amarela que estava junto com o caminhão de pequeno porte  Crédito: João Henrique Castro
A reportagem apurou no local, com os Bombeiros, que o motorista teria perdido o controle da direção e capotado com o veículo duas vezes. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência.

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