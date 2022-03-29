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Acidente entre três carros deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

Condutores de dois veículos — um homem e uma mulher — foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município na tarde desta terça (29)

Publicado em 29 de Março de 2022 às 16:16

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 mar 2022 às 16:16
Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta terça-feira (29), no bairro Waldir Furtado Amorim (BNH), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado
O Corpo de Bombeiros informou que ninguém teve ferimentos graves. Segundo a corporação, populares contaram aos militares que um dos veículos, conduzido por um home, atravessou a pista e bateu no carro de uma mulher — que também acabou atingido na traseira por um terceiro automóvel envolvido no acidente. 
De acordo com os Bombeiros, uma mulher que dirigia um dos veículos sofreu escoriações leves na cabeça e no joelho e foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Também foi levado para a unidade o motorista de outro veículo — ele apresentava dores no peito, mas passava bem. O outro condutor não precisou de atendimento médico.
A reportagem demandou a Polícia Militar para saber oficialmente qual a dinâmica do acidente, mas a corporação disse que não tinha essa informação.
A Polícia Civil também foi procurada, mas comunicou que nenhum registro do acidente foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Acidente entre três carros deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro
O Corpo de Bombeiros do município realizou o resgate das vítimas do acidente Crédito: Redes sociais

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