Acidente entre três carros deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros informou que ninguém teve ferimentos graves. Segundo a corporação, populares contaram aos militares que um dos veículos, conduzido por um home, atravessou a pista e bateu no carro de uma mulher — que também acabou atingido na traseira por um terceiro automóvel envolvido no acidente.

De acordo com os Bombeiros, uma mulher que dirigia um dos veículos sofreu escoriações leves na cabeça e no joelho e foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Também foi levado para a unidade o motorista de outro veículo — ele apresentava dores no peito, mas passava bem. O outro condutor não precisou de atendimento médico.

A reportagem demandou a Polícia Militar para saber oficialmente qual a dinâmica do acidente, mas a corporação disse que não tinha essa informação.

A Polícia Civil também foi procurada, mas comunicou que nenhum registro do acidente foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.