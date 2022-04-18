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Violência

Adolescente de 15 anos denuncia estupro no interior de Cachoeiro

A jovem contou à mãe que foi abusada na última sexta-feira (15) em Conduru, distrito localizado no interior da cidade do Sul capixaba
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 abr 2022 às 11:59

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 11:59

Centro de Con
Buscas pelo suspeito foram realizadas em Conduru, mas o homem como autor do estupro não foi localizado Crédito: Google Maps
Uma adolescente de 15 anos denunciou à Polícia Militar que foi vítima de um estupro na última sexta-feira (15) no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A moça contou que foi levada para dentro da casa do agressor, pediu ajuda, mas ninguém a socorreu.
Segundo informações da polícia, na noite de domingo (17), a mãe da adolescente militares acionou os militares para irem até o distrito de Conduru. No local, a menina disse que na última sexta-feira, estava na rua e ao passar na frente da casa de um homem, ele a chamou para entrar e tirou a roupa dela.
Ele teria oferecido R$ 20 e em seguida levou a menor para o quarto, onde mantiveram relações sexuais. A adolescente contou ainda que pediu ajuda, porém ninguém a socorreu. Depois do ato, ela conta que devolveu o dinheiro para o suspeito.
Durante o domingo à noite, a menina começou a sentir dores na barriga e confessou à mãe o que havia acontecido. A família, segundo a Polícia Militar, foi orientada a registrar o caso na delegacia e também procurar atendimento médico. Buscas foram realizadas, mas o homem não foi localizado.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Civil, mas até o momento não houve retorno.

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