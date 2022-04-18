Adolescente de 15 anos denuncia estupro no interior de Cachoeiro

Buscas pelo suspeito foram realizadas em Conduru, mas o homem como autor do estupro não foi localizado Crédito: Google Maps

Segundo informações da polícia, na noite de domingo (17), a mãe da adolescente militares acionou os militares para irem até o distrito de Conduru. No local, a menina disse que na última sexta-feira, estava na rua e ao passar na frente da casa de um homem, ele a chamou para entrar e tirou a roupa dela.

Ele teria oferecido R$ 20 e em seguida levou a menor para o quarto, onde mantiveram relações sexuais. A adolescente contou ainda que pediu ajuda, porém ninguém a socorreu. Depois do ato, ela conta que devolveu o dinheiro para o suspeito.

Durante o domingo à noite, a menina começou a sentir dores na barriga e confessou à mãe o que havia acontecido. A família, segundo a Polícia Militar, foi orientada a registrar o caso na delegacia e também procurar atendimento médico. Buscas foram realizadas, mas o homem não foi localizado.