DJ Papatinho tem equipamento de música furtado em hotel de Vitória

O DJ carioca Tiago da Cal Alves, mais conhecido pelo nome artístico Papatinho, teve seu equipamento furtado dentro do saguão de um hotel em Vitória, na manhã deste domingo (17). Ninguém foi preso.

O produtor e diretor de palco do Papatinho, Victor Ebrenz, conhecido como Batata, disse que o DJ participou do Festival Me Leva, na noite do último sábado (16), na área verde do Clube Álvares Cabral, e que retornaria ao Rio de Janeiro neste domingo.

“O equipamento estava comigo e deixei a bolsa no hall do hotel para ir ao banheiro. Quando voltei, o material já não estava mais lá. Pelo que a gente viu nas câmeras do estabelecimento, foi uma questão de segundos. É um meliante que entra, não está sozinho, e age naturalmente. Ele pega a primeira bolsa que vê, que no caso foi essa com o material e vai embora”, conta.

DJ Papatinho teve o equipamento roubado em hotel de Vitória Crédito: DJ Papatinho/Acervo Pessoal

Ele explica que trata-se de uma bag, e dentro dela há um aparelho chamado MPC, da marca Akai - que é uma marca famosa usada por vários DJs famosos do mundo todo. Além disso, o produtor afirma que no aparato consta o trabalho do Papatinho e outras coisas que ele ainda está produzindo.

“Estamos esperançosos de que a gente recupere o equipamento. Até por que o que a pessoa vai fazer com ele? Quando for revender, vai ser fácil de identificar. Acionamos vários artistas do Espírito Santo para nos ajudar”, destaca. O DJ já fez parcerias com artistas como Anitta e Seu Jorge.

Polícia Militar informou, por nota, que por volta das 10h30, o gerente do hotel acionou o Ciodes, dizendo que um indivíduo teria furtado a recepção do estabelecimento. Militares foram ao local e constataram que, na verdade, um hóspede teve sua bagagem furtada no saguão do estabelecimento. Os policiais realizaram rondas nas proximidades, mas ninguém foi encontrado. A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia.

Já a Polícia Civil informou que a vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vitória, na manhã deste domingo. O caso seguirá sob investigação e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A corporação salienta que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar.

“Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, diz a nota da PC.