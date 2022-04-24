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Violência

Mulher é assassinada a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Testemunhas não souberam informar quem seria o autor dos disparos ou a motivação do crime. Segundo a Policia Militar, nenhum suspeito foi localizado

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 17:18

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 abr 2022 às 17:18
Viatura da Polícia Militar
Mulher foi morta a tiros no início da tarde deste domingo (24) no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher foi assassinada a tiros, no início da tarde deste domingo (24), no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Testemunhas não souberam informar quem seria o autor dos disparos ou a motivação do crime.
A perícia da Polícia Civil foi acionada no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. A corporação reforça que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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