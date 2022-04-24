Mulher é assassinada a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Uma mulher foi assassinada a tiros, no início da tarde deste domingo (24), no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Testemunhas não souberam informar quem seria o autor dos disparos ou a motivação do crime.
A perícia da Polícia Civil foi acionada no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. A corporação reforça que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.