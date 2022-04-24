Mulher é assassinada a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Mulher foi morta a tiros no início da tarde deste domingo (24) no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. A corporação reforça que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.