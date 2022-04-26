Após show

Cantor sertanejo morre em acidente na BR 262 em Marechal

O veículo em que Elder Zanett estava colidiu de frente com um caminhão-baú na noite de segunda-feira (25) na Região Serrana do Estado

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 11:13

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 abr 2022 às 11:13
O cantor sertanejo Elder Zanett, morto em acidente em Marechal Floriano Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um acidente ocorrido na noite de segunda-feira (25) tirou a vida do cantor sertanejo Elder Zanett. O carro conduzido por ele colidiu de frente com um caminhão-baú, no quilômetro 61 da BR 262, próximo ao Posto do Café, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. No veículo ainda estava uma criança, que foi encaminha ao hospital. 
Cantor sertanejo morre após acidente em Marechal Floriano
Cantor sertanejo morre após acidente em Marechal Floriano Crédito: Corpo de Bombeiros
Conforme apurou o portal Montanhas Capixabas com conhecidos do artista, ele estava voltando de um show realizado em um sítio do município da Região Serrana e conduzia um Volkswagen Gol.
O Corpo de Bombeiros informou, por meio do Twitter, que foi acionado para um salvamento terrestre, com o objetivo de retirar uma vítima presa às ferragens após a colisão entre um caminhão e um carro. As circunstâncias do acidente não foram informadas. 
Segundo o Montanhas Capixabas, além do cantor, uma criança estava no veículo e, quando os bombeiros chegaram para fazer o resgate, o menor já estava fora do carro, deitado no asfalto. Ele foi levado para o Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gergardt, em Domingos Martins.
Em nota, a corporação informou que retirou o cantor das ferragens e confirmou que levou a criança para a unidade hospitalar. Acrescentou que os bombeiros fizeram a limpeza da pista e deixaram o local sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

