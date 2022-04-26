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Criança de 4 anos morre afogada em lagoa de Cariacica

Segundo a PM, familiares relataram que deram falta do menino por volta de 17h30 de domingo (24). Cerca de duas horas depois, o corpo foi encontrado na lagoa
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

26 abr 2022 às 15:00

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 15:00

Um menino de quatro anos morreu afogado em uma lagoa localizada no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica, na noite deste domingo (24). Segundo a Polícia Militar, antes do corpo ser encontrado, familiares deram falta da criança e iniciaram buscas pela região. Os nomes da vítima e dos familiares não foram informados.
Por cerca de duas horas, familiares e conhecidos de menino realizaram buscas pelas redondezas, sem sucesso. Por volta das 19h30, a PM foi acionada após um corpo ser encontrado na lagoa. Ao chegarem no local, militares atestaram que o corpo era da criança.
Corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Corpo do menino foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória após ser recolhido Crédito: Manoel Neto
Polícia Militar informou que a perícia da Polícia Civil foi comunicada e chegou ao local para o recolhimento do corpo do menino.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como morte por afogamento. O corpo da criança foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para realização de exame cadavérico, que apontará a causa exata da morte. 

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