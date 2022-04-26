Criança de 4 anos morre afogada em lagoa de Cariacica

Um menino de quatro anos morreu afogado em uma lagoa localizada no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica, na noite deste domingo (24). Segundo a Polícia Militar, antes do corpo ser encontrado, familiares deram falta da criança e iniciaram buscas pela região. Os nomes da vítima e dos familiares não foram informados.
Por cerca de duas horas, familiares e conhecidos de menino realizaram buscas pelas redondezas, sem sucesso. Por volta das 19h30, a PM foi acionada após um corpo ser encontrado na lagoa. Ao chegarem no local, militares atestaram que o corpo era da criança.
A Polícia Militar informou que a perícia da Polícia Civil foi comunicada e chegou ao local para o recolhimento do corpo do menino.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como morte por afogamento. O corpo da criança foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para realização de exame cadavérico, que apontará a causa exata da morte.