Homem é assassinado a facadas dentro de casa em Vila Velha

Um homem de 33 anos foi encontrado morto a facadas dentro de uma casa no bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (26).
Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha estiveram no local e conversaram com a dona da casa. Ela disse que alugou a a moradia para um casal, que não estava pagando o aluguel. A proprietária contou para a polícia que percebeu que não havia ninguém na casa e, por isso, pediu para que uma pessoa entrasse no imóvel. O corpo de Mário Lúcio Lemos foi encontrado em cima da cama.
Por causa do estado do corpo, a polícia acredita que o crime aconteceu horas antes. Policiais informaram que a principal linha de investigação é de que os três moradores (o homem assassinado e o casal) eram usuários de drogas. A suspeita é de crime passional. A dona da casa disse que não conhecia a vítima e que o casal que morava no local desapareceu. Roupas, colchões e outros objetos da casa foram descartados. Ninguém no bairro quis gravar entrevista.
O caso é investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso até o momento. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta