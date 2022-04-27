Única sobrevivente de desabamento em Vila Velha tem alta do hospital

“Fisicamente, dentro das condições do que aconteceu, estou bem. Psicologicamente, completamente abalada, porque eu perdi as pessoas que eu mais amava, que estavam comigo no dia a dia. Estou me preparando para sair do hospital o mais rápido que puder. Quero agradecer ao Brasil inteiro. Não tenho acesso ao celular, mas, pelo que fico sabendo, está uma mobilização muito grande em torno disso tudo, de gente orando por mim, mandando mensagem”, disse a doceira.

"Gostaria de dizer que, a partir de hoje, já estou tendo acesso ao valor que vocês estão doando. Vou precisar comprar um celular, o meu ficou soterrado. E o dinheiro está sendo de extrema ajuda para coisas essenciais. Minha prima disse que mais de 1.500 pessoas colaboraram, é muita gente ajudando, achei que fosse sair daquela situação sem nada. E também foi muita oração, quero agradecer muito. Eu preciso muito desse recomeço. Minha família se foi e eu fiquei, tenho que recomeçar por algum lugar"

Larissa também afirmou, na mensagem, que, em relação aos envolvidos em seu resgate e nos cuidados que recebeu no hospital, ainda vai agradecer. “Foi muita gente, muito apoio. O momento foi de uma dificuldade muito grande, não dá para expressar em palavras como é ter estado naquele buraco. Ainda vou contar a todo mundo. Agora só digo que as coisas estão acontecendo. A Patrícia (prima) tem sido minha maior ajuda, levem conforto para ela também, está sofrendo muito. Às minhas clientes, me perdoem, eu sempre cumpri minha agenda, mas em breve terei alta e vou resolver”, finalizou.