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Queda de prédio

Única sobrevivente de desabamento em Vila Velha tem alta do hospital

Informação foi divulgada nas redes sociais da prima de Larissa Morassuti, nesta quarta (27). Doceira perdeu pai, irmã e sobrinha na tragédia em Cristóvão Colombo, no último dia 21

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 15:50

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 abr 2022 às 15:50
Única sobrevivente do desabamento do prédio no último dia 21 no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, a doceira Larissa Morassuti, de 37 anos, recebeu alta hospitalar. Ela já havia deixado a UTI e estava sob cuidados na Unidade Semi-intensiva do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (27) pela prima, Patrícia Morassuti, que vem atualizando o estado de saúde da familiar.
Publicação nas redes sociais informando que a doceira Larissa Morassuti recebeu alta hospitalar
Publicação nas redes sociais informando que a doceira Larissa Morassuti recebeu alta hospitalar Crédito: Instagram @patriciamorassuti
Ainda no hospital, Larissa chegou a gravar uma mensagem – divulgada pela prima Patrícia em rede social nesta terça-feira (26) – agradecendo a todos que vêm ajudando com doações e orações. Ouça a seguir:
“Fisicamente, dentro das condições do que aconteceu, estou bem. Psicologicamente, completamente abalada, porque eu perdi as pessoas que eu mais amava, que estavam comigo no dia a dia. Estou me preparando para sair do hospital o mais rápido que puder. Quero agradecer ao Brasil inteiro. Não tenho acesso ao celular, mas, pelo que fico sabendo, está uma mobilização muito grande em torno disso tudo, de gente orando por mim, mandando mensagem”, disse a doceira.
"Gostaria de dizer que, a partir de hoje, já estou tendo acesso ao valor que vocês estão doando. Vou precisar comprar um celular, o meu ficou soterrado. E o dinheiro está sendo de extrema ajuda para coisas essenciais. Minha prima disse que mais de 1.500 pessoas colaboraram, é muita gente ajudando, achei que fosse sair daquela situação sem nada. E também foi muita oração, quero agradecer muito. Eu preciso muito desse recomeço. Minha família se foi e eu fiquei, tenho que recomeçar por algum lugar"
Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor
Larissa também afirmou, na mensagem, que, em relação aos envolvidos em seu resgate e nos cuidados que recebeu no hospital, ainda vai agradecer. “Foi muita gente, muito apoio. O momento foi de uma dificuldade muito grande, não dá para expressar em palavras como é ter estado naquele buraco. Ainda vou contar a todo mundo. Agora só digo que as coisas estão acontecendo. A Patrícia (prima) tem sido minha maior ajuda, levem conforto para ela também, está sofrendo muito. Às minhas clientes, me perdoem, eu sempre cumpri minha agenda, mas em breve terei alta e vou resolver”, finalizou.
Na última segunda (25), Patrícia Morassuti já havia adiantado que a prima está muito abalada psicologicamente pelas perdas sofridas no desabamento. 
Na mesma publicação, feita na manhã de segunda-feira, Patrícia Morassuti revelou que a prima "agradece a todo momento pela 'vaquinha' e pela oportunidade financeira que estão dando para ela recomeçar". Até o momento, a arrecadação on-line já angariou quase R$ 60 mil em doações.
Larissa Morassuti estava internada desde que foi encontrada com vida sob os escombros do prédio em que morava. Na madrugada da sexta-feira (22), ela foi transferida para a UTI por conta de condições renais que ela já tinha antes da tragédia, a fim de ser melhor acompanhada pela equipe médica.
Única sobrevivente de desabamento em Vila Velha tem alta do hospital

TRÊS MORTES NO DESABAMENTO: RELEMBRE A TRAGÉDIA

desabamento do prédio de três andares aconteceu na manhã da última quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da tragédia e revelam que houve uma explosão pouco antes do imóvel ir abaixo.
Em um total de quase 20 horas de operação, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar Larissa Morassuti com vida e retirou três parentes dela dos escombros, mas que morreram ainda no local:
  • Eduardo Cardoso, de 68 anos (pai);
  • Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (irmã);
  • Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (sobrinha).
A adolescente chegou a ser encontrada com vida e uma médica tentou ajudá-la ainda sob os escombros. No entanto, ela não resistiu e acabou morrendo no local. O idoso foi o último a ser achado, já na madrugada desta sexta-feira (22). Tanto ele quanto a mãe da menina também morreram.
Na sexta-feira (22), equipes do Corpo de Bombeiros visitaram o prédio desabado para iniciar o trabalho de perícia para tentar identificar a causa do desabamento. Até então, os profissionais investigavam três possibilidades, incluindo vazamento de gás e problemas com trabalho de soldagem.

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