Tragédia em Vila Velha: sobrevivente grava mensagem agradecendo apoio

Larissa Morassuti, a única sobrevivente do desabamento em Vila Velha Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta

A doceira Larissa Morassuti, de 37 anos, única sobrevivente do desabamento do prédio de três andares que aconteceu na manhã da última quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, ainda está internada, mas gravou uma mensagem, que foi publicada nas redes sociais na noite desta terça-feira (26). Ela foi resgatada em meio aos escombros, entre fios e uma televisão destruída, e já deixou a UTI para ocupar a Unidade Semi-intensiva do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Na tragédia, morreram o pai, a irmã e a sobrinha dela.

No áudio que gravou, Larissa agradece a todos que vêm ajudando com doações e orações. “Fisicamente, dentro das condições do que aconteceu, estou bem. Psicologicamente, completamente abalada, porque eu perdi as pessoas que eu mais amava, que estavam comigo no dia a dia. Estou me preparando para sair do hospital o mais rápido que puder. Quero agradecer ao Brasil inteiro. Não tenho acesso ao celular, mas, pelo que fico sabendo, está uma mobilização muito grande em torno disso tudo, de gente orando por mim, mandando mensagem”, disse a doceira.

"Gostaria de dizer que, a partir de hoje, já estou tendo acesso ao valor que vocês estão doando. Vou precisar comprar um celular, o meu ficou soterrado. E o dinheiro está sendo de extrema ajuda para coisas essenciais. Minha prima disse que mais de 1.500 pessoas colaboraram, é muita gente ajudando, achei que fosse sair daquela situação sem nada. E também foi muita oração, quero agradecer muito. Eu preciso muito desse recomeço. Minha família se foi e eu fiquei, tenho que recomeçar por algum lugar" Larissa Morassuti - Sobrevivente da tragédia

Larissa também afirmou, na mensagem, que, em relação aos envolvidos em seu resgate e nos cuidados que ela está recebendo hospital, ainda vai agradecer. “Foi muita gente, muito apoio. O momento foi de uma dificuldade muito grande, não dá para expressar em palavras como é ter estado naquele buraco. Ainda vou contar a todo mundo. Agora só digo que as coisas estão acontecendo. A Patrícia (prima) tem sido minha maior ajuda, levem conforto para ela também, está sofrendo muito. Às minhas clientes, me perdoem, eu sempre cumpri minha agenda, mas em breve terei alta e vou resolver”, finalizou.

RELEMBRE A TRAGÉDIA

No registro obtido, é possível ouvir o acionamento do socorro feito por moradores vizinhos ao acidente. Os relatos diziam: "aconteceu um acidente horrível aqui, tem uma pessoa gritando nos escombros" e "É dos bombeiros? A gente está com uma ocorrência muito grave aqui em Cristóvão Colombo, em Vila Velha. A gente precisa do pessoal para retirar alguém. Um prédio de três andares caiu em cima de uma senhora aqui".

Na sequência, também é possível ver o socorro pedindo que a adolescente Sabrina, de 15 anos, tentasse mexer os membros. Por um momento, é possível vê-la e ouvir a voz dela. Depois de 10h de tentativas, a menina não foi mais ouvida e o Samu descartou a existência dos sinais vitais.

No resgate da adolescente, a médica socorrista Ananda Sampaio Rampinelli, teve importante participação e chegou a entrar três vezes no pequeno buraco em que ela estava para levar oxigênio e soro. "Consegui ver a mão dela, vi que estava mexendo, conversei, segurei na mão dela, tentamos acalmar", afirmou.

Das quatro pessoas que viviam no prédio, três morreram, todas parentes da sobrevivente Larissa:

Eduardo Cardoso, de 68 anos (pai);

Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (irmã);

Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (sobrinha).

O idoso foi o último a ser achado, na madrugada desta sexta-feira (22). Tanto ele quanto a mãe da menina, Camila, também morreram.