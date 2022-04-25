Sobrevivente de desabamento no ES deve receber alta nesta semana
Única sobrevivente do desabamento em Vila Velha, a doceira Larissa Morassuti segue internada na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. No entanto, de acordo com informações divulgadas pela família nesta segunda-feira (25), a expectativa é de que ela tenha alta ainda nesta semana.
Por meio das redes sociais, a prima Patrícia Morassuti também afirmou que a familiar "será transferida logo para a enfermaria" e que continua no leito intensivo "somente para monitoramento". Ela disse ainda que um exame – não especificado – encontra-se alterado ("elevado").
"Larissa está psicologicamente muito abalada pela perda da sobrinha, irmã e pai. Porém, totalmente lúcida e com muita vontade de viver. Fisicamente, tem escoriações pelo corpo, hematomas e uma luxação na perna"
Na mesma publicação, feita na manhã desta segunda-feira (25), Patrícia Morassuti revelou que a prima "agradece a todo momento pela 'vaquinha' e pela oportunidade financeira que estão dando para ela recomeçar". Até o momento, a arrecadação on-line já angariou quase R$ 50 mil em doações.
A doceira Larissa Morassuti está internada desde que foi encontrada com vida sob os escombros do prédio em que morava. Na madrugada da sexta-feira (22), ela foi transferida para a UTI devido a condições renais que ela já tinha antes da tragédia, a fim de ser melhor acompanhada pela equipe médica.
TRÊS MORTES NO DESABAMENTO: RELEMBRE A TRAGÉDIA
O desabamento do prédio de três andares aconteceu na manhã da última quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da tragédia e revelam que houve uma explosão pouco antes do imóvel ir abaixo.
Em um total de quase 20 horas de operação, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar Larissa Morassuti com vida e retirou três parentes dela dos escombros, mas que morreram ainda no local:
- Eduardo Cardoso, de 68 anos (pai);
- Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (irmã);
- Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (sobrinha).
A adolescente chegou a ser encontrada com vida e uma médica tentou ajudá-la ainda sob os escombros. No entanto, ela não resistiu e acabou morrendo no local. O idoso foi o último a ser achado, já na madrugada desta sexta-feira (22). Tanto ele quanto a mãe da menina também morreram.
Na sexta-feira (22), equipes do Corpo de Bombeiros visitaram o prédio desabado para iniciar o trabalho de perícia para tentar identificar a causa do desabamento. Até então, os profissionais investigavam três possibilidades, incluindo vazamento de gás e problemas com trabalho de soldagem.