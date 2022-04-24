Vaquinha para única sobrevivente de desabamento já chega a R$ 47 mil

A vaquinha virtual criada para ajudar a única sobrevivente do desabamento de um prédio em Vila Velha , que ocorreu na quinta-feira (21), já tem dado bons resultados. A corrente do bem em prol da doceira Larissa Morassuti, 37 anos, foi aberta na sexta-feira (22) e já tem arrecadados mais de R$ 47 mil até a tarde deste domingo (24).

Larissa Morassuti, em destaque, foi a única das quatro vítimas a ser resgatada com vida do desabamento em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini e Arquivo Pessoal | Montagem A Gaztea

Larissa segue internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. Até a manhã deste domingo ela estava na UTI aguardando o resultado de exames. A informação foi dada por Patrícia em um vídeo publicado numa rede social

No post, a prima da vítima relatou que Larissa segue na UTI para monitoramento, aguardando o resultado de um exame. "A Larissa está bem, fisicamente tem escoriações, hematomas, uma luxação. Mas a UTI é só mesmo por causa do monitoramento de uma taxa específica", relatou.

Patrícia ainda agradeceu as doações já recebidas e explicou que, além da ajuda financeira, a família também tem recebido donativos fisicamente. O ponto de entrega é a casa da tia de Larissa, Márcia Morasutti, que fica na Rua Assissolina de Andrade, número 10, no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Já para contribuir com a vaquinha virtual basta acessar o site da campanha

Na descrição da página em que é possível fazer a doação, Patrícia ressalta que a prima perdeu tudo no desabamento e que tem um coração enorme. "Dentro da ambulância, ela perguntava pela família e estava preocupada com as encomendas de doces que precisava entregar", escreveu.

"O que eu podia fazer era criar essa vaquinha, porque a única coisa que eu sei é que a Larissa vai precisar de ajuda" Patrícia Morassuti - Prima de Larissa

A TRAGÉDIA

Em um total de quase 20 horas de operação, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar Larissa Morassuti com vida e retirou três parentes dela dos escombros, mas que morreram ainda no local:

Eduardo Cardoso, de 68 anos (pai);

Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (irmã);

Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (sobrinha).

Larissa ainda está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Familiares contaram que ela acompanhou o enterro do pai, da irmã e da sobrinha por uma videochamada.

Prédio de três andares desaba em Cristóvão Colombo

A família morava em um prédio de três andares no bairro Cristóvão Colombo. O primeiro andar era ocupado por Eduardo e pela filha e a neta dele, Camila e Sabrina, respectivamente. Já no segundo andar morava Larissa. No terceiro andar havia quitinetes que estavam vazias.