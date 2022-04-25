Desabamento em Vila Velha: cenas exclusivas mostram resgate de sobrevivente

No vídeo que mostra momentos do resgate, é possível ouvir o acionamento do socorro feito por moradores vizinhos ao acidente. Nos relatos, vizinhos diziam: "Aconteceu um acidente horrível aqui, tem uma pessoa gritando nos escombros", "É dos Bombeiros? A gente está com uma ocorrência muito grave aqui em Cristóvão Colombo, em Vila Velha. A gente precisa do pessoal para retirar alguém. Um prédio de três andares caiu em cima de uma senhora aqui".

Larissa Morassuti, a única sobrevivente do desabamento em Vila Velha Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta

As imagens mostram ainda a equipe de resgate cortando fios da televisão, e Larissa se queixando de dores antes de ser resgatada. Por fim, pessoas que acompanhavam os trabalhos dos Bombeiros no local comemoram quando ela é retirada com vida e levada em uma maca para a ambulância do Samu.

Na tragédia, morreram o pai de Larissa, Eduardo Cardoso, 68 anos, a irmã dela, Camila Morassuti, 36 anos, e Sabrina Morassuti, 15 anos (filha de Camila). O sepultamento das vítimas aconteceu no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, e reuniu dezenas de amigos e familiares no último sábado (26). Do hospital, a doceira acompanhou o enterro por meio de videochamada, segundo informações apuradas pela TV Gazeta.

Das quatro pessoas que viviam no prédio, três morreram, todas parentes da sobrevivente Larissa:

Eduardo Cardoso, de 68 anos (pai);

Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (irmã);

Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (sobrinha).

O idoso foi o último a ser achado, na madrugada desta sexta-feira (22). Tanto ele quanto a mãe da menina, Camila, também morreram.