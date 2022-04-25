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Desabamento em Vila Velha: cenas exclusivas mostram resgate de sobrevivente

Imagens mostram o resgate angustiante de Larissa Morassutti, única sobrevivente da tragédia que matou o pai, a irmã e a sobrinha dela. Fios de uma TV destruída dificultavam o salvamento
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

25 abr 2022 às 17:13

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 17:13

Imagens obtidas com exclusividade pela TV Gazeta, exibidas no Fantástico deste domingo (24), mostram o resgate da única sobrevivente do desabamento do prédio de três andares, que aconteceu na manhã da última quinta-feira (21), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, e matou três pessoas da mesma família. A doceira Larissa Morassuti foi resgatada em meio aos fios e uma televisão destruída, entre os escombros. Ela segue internada na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, segundo informações apuradas pela reportagem nesta segunda-feira (25). 
No vídeo que mostra momentos do resgate, é possível ouvir o acionamento do socorro feito por moradores vizinhos ao acidente. Nos relatos, vizinhos diziam: "Aconteceu um acidente horrível aqui, tem uma pessoa gritando nos escombros", "É dos Bombeiros? A gente está com uma ocorrência muito grave aqui em Cristóvão Colombo, em Vila Velha. A gente precisa do pessoal para retirar alguém. Um prédio de três andares caiu em cima de uma senhora aqui".
Larissa Morassuti, a única sobrevivente do desabamento em Vila Velha
Larissa Morassuti, a única sobrevivente do desabamento em Vila Velha Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta
As imagens mostram ainda a equipe de resgate cortando fios da televisão, e Larissa se queixando de dores antes de ser resgatada. Por fim, pessoas que acompanhavam os trabalhos dos Bombeiros no local comemoram quando ela é retirada com vida e levada em uma maca para a ambulância do Samu.
Na tragédia, morreram o pai de Larissa, Eduardo Cardoso, 68 anos, a irmã dela, Camila Morassuti, 36 anos, e Sabrina Morassuti, 15 anos (filha de Camila). O sepultamento das vítimas aconteceu no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, e reuniu dezenas de amigos e familiares no último sábado (26). Do hospital, a doceira acompanhou o enterro por meio de videochamada, segundo informações apuradas pela TV Gazeta. 
Das quatro pessoas que viviam no prédio, três morreram, todas parentes da sobrevivente Larissa:
  • Eduardo Cardoso, de 68 anos (pai);
  • Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos (irmã);
  • Sabrina Morassuti Lima, de 15 anos (sobrinha).
O idoso foi o último a ser achado, na madrugada desta sexta-feira (22). Tanto ele quanto a mãe da menina, Camila, também morreram.
Na sexta-feira (22), equipes do Corpo de Bombeiros visitaram o prédio desabado para iniciar o trabalho de perícia para tentar identificar a causa do desabamento. Até então, os profissionais investigavam três possibilidades, incluindo vazamento de gás e problemas com trabalho de soldagem.

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