Procurado por assassinato é preso durante operação em Vila Velha

Operação Estado Presente em Vila Velha prendeu procurado por assassinato Crédito: Divulgação/Sesp

O suspeito foi localizado durante a Operação Estado Presente, realizada pelas forças de segurança estaduais e municipal, em uma incursão pelo bairro, no local conhecido como “Ferrinho”, onde a atuação do tráfico de drogas é intensa. Ao identificá-lo, os policiais deram voz de prisão imediata e não houve oportunidade de reação ou fuga.

Durante a prisão, foi descoberto pelos policiais que o homem já tinha um mandado de prisão temporária em aberto, fazendo parte da investigação de um assassinato ocorrido no bairro Vila Batista, em fevereiro deste ano.

Além da prisão, ao todo, 250 pessoas, três estabelecimentos comerciais, 91 automóveis e 63 motocicletas foram abordados na região. Também foram apreendidas cinco máquinas caça-níqueis em um bar no bairro Alecrim, sendo o proprietário conduzido à Delegacia Regional.

Civil, A operação, que reuniu 57 agentes de segurança pública, entre Polícia Militar Corpo de Bombeiros , Guarda Municipal de Vila Velha e servidores da prefeitura, teve como objetivo impedir ações de indivíduos ligados ao tráfico de drogas.