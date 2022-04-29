Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ilha das Flores

Procurado por assassinato é preso durante operação em Vila Velha

O suspeito foi localizado durante a Operação Estado Presente, realizada pelas forças de segurança estaduais e municipal, em uma incursão pelo bairro Ilha das Flores
Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

29 abr 2022 às 11:54

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 11:54

Operação Estado Presente em Vila Velha prendeu procurado por assassinato
Operação Estado Presente em Vila Velha prendeu procurado por assassinato Crédito: Divulgação/Sesp
Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na noite desta quinta-feira (28) no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com a equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o indivíduo é suspeito de participar de um assassinato.
O suspeito foi localizado durante a Operação Estado Presente, realizada pelas forças de segurança estaduais e municipal, em uma incursão pelo bairro, no local conhecido como “Ferrinho”, onde a atuação do tráfico de drogas é intensa. Ao identificá-lo, os policiais deram voz de prisão imediata e não houve oportunidade de reação ou fuga.
Durante a prisão, foi descoberto pelos policiais que o homem já tinha um mandado de prisão temporária em aberto, fazendo parte da investigação de um assassinato ocorrido no bairro Vila Batista, em fevereiro deste ano.
Além da prisão, ao todo, 250 pessoas, três estabelecimentos comerciais, 91 automóveis e 63 motocicletas foram abordados na região. Também foram apreendidas cinco máquinas caça-níqueis em um bar no bairro Alecrim, sendo o proprietário conduzido à Delegacia Regional.
A operação, que reuniu 57 agentes de segurança pública, entre Polícia MilitarCivilCorpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Vila Velha e servidores da prefeitura, teve como objetivo impedir ações de indivíduos ligados ao tráfico de drogas.
Houve também a participação do coronel Marcio Celante, secretário de Estado de Segurança Pública. Ele esteve no local onde um ônibus do sistema Transcol foi apedrejado durante uma manifestação após a morte de uma menina de 9 anos, no bairro Ilha da Conceição. Os manifestantes foram dispersados pelos militares do Batalhão de Missões Especiais (BME).

Veja Também

Após morte de criança, grupo ataca ônibus e interdita trecho em Vila Velha

Morte de inocentes na guerra do tráfico é tática covarde de bandidos

A guerra da violência em Vila Velha: já são 72 homicídios em 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados