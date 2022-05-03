Caminhão, carro e moto batem na BR 101 em Cachoeiro

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (3). A batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), envolveu um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta.
As causas do acidente não foram informadas pela PRF. A batida aconteceu às 8h30, no km 417 da rodovia federal, no sentido Vitória. Um internauta, que passou logo após o acidente, registrou imagens de como os veículos ficaram depois da batida. Todos os veículos pararam às margens das pistas e não houve interdição da rodovia.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária que administra a vida, a Eco101, a ocorrência ainda está em andamento. Uma pessoa foi encaminhada para o hospital da região. O estado de saúde não foi informada.
Uma viatura de inspeção, ambulância e guincho, além da PRF foram acionados.