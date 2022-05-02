Quais as vantagens de contratar um seguro?

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Seja um automóvel, seja uma casa. A verdade é que só quem fez um grande investimento é capaz de mensurar os esforços para adquirir aquele bem. Por isso, nada mais responsável que ter um seguro para se resguardar de possíveis imprevistos. Afinal, esse tipo de contrato previne outros gastos maiores e reduz danos no orçamento.

Entretanto, segundo dados da Suhai Seguradora, pelo menos 67% dos brasileiros não contrata nenhum tipo de seguro para o próprio veículo. O número fica ainda mais chocante quando falamos em residências. De acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), apenas 9 milhões de domicílios possuem seguro, o que representa 13% das casas no país.

A justificativa para esses índices pode estar na cultura que cerca os planos de seguradoras. Muitas pessoas ainda acreditam que contratar esse tipo de serviço é muito burocrático ou não entendem como funcionam os planos e as formas de pagamento.

Essa falta de conhecimento afasta muitos brasileiros de boas alternativas de assegurar a própria vida. Os serviços de motorista amigo, por exemplo, estão inclusos em quase todas as apólices de seguro e podem ajudar nos dias em que você decide consumir álcool, mas de maneira alguma deve pegar no volante. Além de te conduzir até o endereço desejado, eles previnem possíveis acidentes e danos ao automóvel.

Quem ficou interessado pode entrar em contato com a Rada Seguros. Parceiro do Clube A Gazeta, os assinantes têm 3% de desconto nos serviços e soluções oferecidos. Além disso, quem apresentar o aplicativo da Porto Seguro instalado ganha mais 3% de desconto nos planos, ou seja, um total de 6% para todos os membros.

Mas não para por aí. Além da garantia de prevenção a possíveis prejuízos, contratar um seguro apresenta várias outras vantagens. Se você ainda não se convenceu, listamos algumas abaixo.

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Controle de danos Claro que a economia sempre chama atenção, mas ao contratar um seguro você também está evitando muita dor de cabeça caso aconteça algum imprevisto. Já que a seguradora é quem ficará responsável por toda a burocracia. Além do motorista amigo, quem opta por um seguro residencial, por exemplo, pode ter acesso a serviços de chaveiros, eletricistas e encanadores, de acordo com a apólice. Com os bens protegidos, com um seguro você fica resguardado de possíveis danos e imprevistos no seu carro ou residência. Investir em um plano pode ajudar a conter gastos extraordinários.