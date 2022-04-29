Vídeo flagra carro tombando em acidente em Vila Velha

Após perder a direção do veículo, uma motorista tombou o carro em uma avenida do bairro Aribiri, em Vila Velha . O acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar e uma testemunha, a mulher era a única pessoa que estava no automóvel e não se feriu.

A câmera de segurança da casa de Mayki Vieira flagrou o tombamento, que aconteceu por volta das 23h na Avenida Jerônimo Monteiro. Segundo o autônomo, que ajudou a condutora a sair do carro, ela é uma idosa de 73 anos e estava em baixa velocidade.

"A senhora só disse que perdeu a direção do carro. Ela bateu em uma barra de ferro que tem na calçada, cujo ferro envergou" Mayki Vieira - Autônomo

Maiky também contou que ligou para a filha da motorista pelo telefone da própria condutora e disse que parentes estiveram no local para buscá-la, pouco depois do acidente. "Também liguei para a seguradora a pedido dela. A empresa veio e tirou o carro por volta da 0h30", esclareceu.

Morador de Aribiri há cerca de 30 anos, ele disse que acidentes são comuns no trecho, mas que nunca havia visto um tombamento desse jeito. "O que acontece são batidas na traseira, porque o pessoal freia para entrar em um supermercado, de uma forma que, na verdade, é proibida ali", revelou.