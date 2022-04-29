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Motociclista sai ileso de acidente após manobra proibida em Itaguaçu

Jovem fez a manobra proibida, que consiste em empinar a moto sobre a roda traseira, enquanto trafegava pela ES 164 na tarde dessa quinta-feira (28), no Centro do município

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 15:33

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 abr 2022 às 15:33
Depois de empinar a moto, um jovem sofreu uma queda que, por sorte, não terminou pior nesta quinta-feira (28), na ES 164, no Centro de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. O vídeo acima mostra o momento em que o motociclista faz a manobra proibida e se acidenta: ele rola e se levanta já às margens da rodovia, enquanto a moto para atravessada na faixa do sentido oposto.
As imagens são de câmeras de segurança de uma distribuidora de cereais que fica na região. Um funcionário, que preferiu não ser identificado, contou que, apesar do susto, o motociclista não precisou de atendimento médico. Ele se levantou, pegou a moto e saiu do local logo em seguida.
"Isso foi por volta das 14h20. As duas imagens são nossas: a que mostra o acidente de trás e de frente. Puxamos o vídeo depois que o pessoal que estava na Rodovia Professor José Bérgamo viu a queda. Algumas pessoas conhecem o motociclista e viram pelas redes sociais que ele ficou bem", disse.
Por meio do Instagram, a reportagem de A Gazeta conversou com o jovem de 18 anos que dirigia a moto. Ele pediu para não ser identificado e garantiu que está bem. "Não me ralei e não machuquei ninguém, graças a Deus. Só o freio da moto que estragou", disse, admitindo que sabe que a manobra configura uma infração.
Procurada, a Polícia Militar informou que não atendeu à ocorrência.

"GRAU": MANOBRA PROIBIDA

Popularmente conhecida como "grau", a manobra que consiste em ficar com a moto empinada sobre a roda traseira é considerada uma infração gravíssima, prevista no Artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade consiste em aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir.

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