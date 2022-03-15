Qual é a idade mínima para criança andar de moto?

Criança não pode andar de moto antes dos dez anos, segundo regras Crédito: Pixabay

Seja no transporte para escola, futebol ou casa dos amigos, é comum que crianças usem a garupa da moto, guiada por um responsável, para irem e virem dos locais. Mas, quais as regras para os pequenos utilizarem o veículo? Você sabia que idade e tamanho influenciam e podem impedir que a criança seja transportada em uma moto? Conheça as regras.

Segundo normas do Código de Trânsito Brasileiro, é necessário que a criança:

Tenha no mínimo dez anos de idade, independente de ser menino ou menina

Consiga encostar na pedaleira, o apoio para os pés

Tenha condição de garantir segurança



Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória , o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo Izaque Rohr explicou que não basta a criança ter dez anos se ela não conseguir encostar os pés no apoio. Isso pode interferir na segurança.

Your browser does not support the audio element. Direção Segura - Qual é a idade mínima para uma criança andar de moto? Polícia Rodoviária explica

Por outro lado, segundo o inspetor, não significa que uma criança de oito anos que consiga encostar na pedaleira possa ser transportada na moto. A idade também é exigida.

Outra regra, a terceira, trata de crianças deficientes, com problemas neurológicos ou doenças crônicas. Segundo o inspetor da PRF, não adianta ter dez anos ou mais, conseguir encostar na pedaleira, mas não garantir equilíbrio na moto. Pode ser perigoso, uma vez que a moto não tem um encosto para as costas.

Uma mudança relacionada ao transporte de crianças em motocicletas ocorreu em abril de 2021 – a Lei 14.071/20 foi a responsável por alterar o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A antes, a idade mínima era de sete anos.

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, QUAL A PUNIÇÃO?