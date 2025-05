Saúde pública

Chikungunya: Jaguaré decreta situação de emergência após aumento de casos

Cidade já contabiliza 165 casos confirmados neste ano, conforme dados computados até último sábado (3), com grande aumento nas últimas semanas

A Prefeitura de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, decretou situação de emergência em saúde pública nesta quarta-feira (7), devido ao aumento de casos de chikungunya no município. Desde o início do ano já são 165 confirmações da doença na cidade, segundo a administração municipal. Com o decreto, a intenção de intensificar os esforços no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus, e pode aplicar multas a quem não cumprir as exigências. >