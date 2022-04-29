Carretas batem de frente na BR 101 em Anchieta

Duas carretas bateram de frente no km 358 da BR 101, , em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (29). A pista chegou a ser totalmente interditada, mas foi liberada às 13h30. Apenas um dos motoristas sofreu escoriações, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O acidente, sentido sul, aconteceu próximo ao trevo de Anchieta, onde há obras na rodovia. As causas da batida não foram informadas, segundo a PRF. A ocorrência foi registrada por volta das 10h20 e o motorista que sofreu apenas lesões leves foi levado a um hospital da região.
Após ficar totalmente interditada por mais de uma hora, o trânsito fluiu em sistema de "pare e siga" por quase duas horas até a liberação total, que, segundo a Eco 101 – que administra a rodovia – ocorreu às 13h30.
Atualização
29/04/2022 - 2:46
Após a publicação desta matéria, a Eco101 comunicou que o trecho onde ocorreu o acidente na BR 101 foi totalmente liberado para o tráfego às 13h30. O texto foi atualizado.