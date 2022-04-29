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Acidente

Carretas batem de frente na BR 101 em Anchieta

Colisão foi registrada na manhã desta sexta (29). Apenas um dos motoristas sofreu escoriações, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 abr 2022 às 13:44

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 13:44

Carretas batem de frente em Anchieta
Carretas batem de frente em Anchieta Crédito: Leitor| A Gazeta
Duas carretas bateram de frente no km 358 da BR 101, , em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (29). A pista chegou a ser totalmente interditada, mas foi liberada às 13h30. Apenas um dos motoristas sofreu escoriações, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O acidente, sentido sul, aconteceu próximo ao trevo de Anchieta, onde há obras na rodovia. As causas da batida não foram informadas, segundo a PRF. A ocorrência foi registrada por volta das 10h20 e o motorista que sofreu apenas lesões leves foi levado a um hospital da região.
Após ficar totalmente interditada por mais de uma hora, o trânsito fluiu em sistema de "pare e siga" por quase duas horas até a liberação total, que, segundo a Eco 101 – que administra a rodovia – ocorreu às 13h30.

Atualização

29/04/2022 - 2:46
Após a publicação desta matéria, a Eco101 comunicou que o trecho onde ocorreu o acidente na BR 101 foi totalmente liberado para o tráfego às 13h30. O texto foi atualizado.

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