Acidente na Avenida Fernando Ferrari complica trânsito em Vitória

Por causa do acidente, uma faixa da Avenida Fernando Ferrari precisou ser interditada na tarde desta quinta-feira (5)

De acordo com informações passadas por agentes da Guarda Municipal, a vítima é uma mulher que estava como passageira em uma moto e sofreu apenas ferimentos leves. A motocicleta teria apresentado problemas mecânicos e lançou também o condutor no chão. Ele não se feriu.