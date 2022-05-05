Acidente na Avenida Fernando Ferrari complica trânsito em Vitória

Um acidente na Avenida Fernando Ferrari — que deixou uma pessoa ferida — complicou o trânsito na região da Ponte da Passagem, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Quem passava pelo trecho durante a tarde desta quinta-feira (5) precisou ter paciência. Uma das faixas do sentido Norte (Serra) ficou interditada para o atendimento.
De acordo com informações passadas por agentes da Guarda Municipal, a vítima é uma mulher que estava como passageira em uma moto e sofreu apenas ferimentos leves. A motocicleta teria apresentado problemas mecânicos e lançou também o condutor no chão. Ele não se feriu.
Acidente com vítima na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostraram que três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, perto da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar também foram à região.
OUTRO ACIDENTE, NO SENTIDO OPOSTO
Conforme apurado pela TV Gazeta, aconteceu outro acidente no sentido Sul (Praia do Canto) da Avenida Fernando Ferrari. Segundo os socorristas do Samu, a ocorrência sem gravidade também envolveu uma motocicleta. Por volta das 15h40, o trânsito estava complicado em ambos os sentido. Veja:
Em nota, a Polícia Militar informou que se tratou de um "tombamento de motocicleta", cuja causa é desconhecida. Neste acidente, o motorista é que ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital. O estado de saúde dele não foi divulgado.