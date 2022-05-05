Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim da Penha

Acidente na Avenida Fernando Ferrari complica trânsito em Vitória

Motoristas precisaram ter paciência ao trafegar pela Ponte da Passagem na tarde desta quinta-feira (5); vítima é uma mulher que sofreu apenas ferimentos leves

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 16:17

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 mai 2022 às 16:17
Por causa do acidente, uma faixa da Avenida Fernando Ferrari precisou ser interditada na tarde desta quinta-feira (5) devido a um acidente
Por causa do acidente, uma faixa da Avenida Fernando Ferrari precisou ser interditada na tarde desta quinta-feira (5) Crédito: Fernando Madeira
Um acidente na Avenida Fernando Ferrari — que deixou uma pessoa ferida — complicou o trânsito na região da Ponte da Passagem, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Quem passava pelo trecho durante a tarde desta quinta-feira (5) precisou ter paciência. Uma das faixas do sentido Norte (Serra) ficou interditada para o atendimento.
De acordo com informações passadas por agentes da Guarda Municipal, a vítima é uma mulher que estava como passageira em uma moto e sofreu apenas ferimentos leves. A motocicleta teria apresentado problemas mecânicos e lançou também o condutor no chão. Ele não se feriu.

Acidente com vítima na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostraram que três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, perto da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar também foram à região.

OUTRO ACIDENTE, NO SENTIDO OPOSTO

Conforme apurado pela TV Gazeta, aconteceu outro acidente no sentido Sul (Praia do Canto) da Avenida Fernando Ferrari. Segundo os socorristas do Samu, a ocorrência sem gravidade também envolveu uma motocicleta. Por volta das 15h40, o trânsito estava complicado em ambos os sentido. Veja:
Aplicativo Waze mostra trecho que está com o trânsito lento nesta quinta-feira (5)
Aplicativo Waze mostra trecho que está com o trânsito lento nesta quinta-feira (5) Crédito: Reprodução | Waze
Em nota, a Polícia Militar informou que se tratou de um "tombamento de motocicleta", cuja causa é desconhecida. Neste acidente, o motorista é que ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Veja Também

Ruas e avenidas de Vila Velha serão interditadas para o Jesus Vida Verão

Ciclovia da 3ª Ponte: veja acesso por Vila Velha; lado de Vitória não tem definição

Morte em ambulância no ES: empresa de remoção narra socorro a jovem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente fernando ferrari trânsito UFES Vitória (ES) Ponte da Passagem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados