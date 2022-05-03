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Confira mudanças

Ruas e avenidas de Vila Velha serão interditadas para o Jesus Vida Verão

Mudanças na rota vão acontecer durante os três dias de evento, que acontece das 18h às 23h, de quinta-feira (5) até o próximo sábado (7)

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 20:46

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

03 mai 2022 às 20:46
Segundo dia de Jesus Vida Verão na praia de Itapoã, em Vila Velha
Jesus Vida Verão na praia de Itapoã, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O trânsito de Vila Velha passará por interdições, a partir desta quinta-feira (5), por conta do Jesus Vida Verão, celebração de fé que acontece nas areias da Praia de Itapuã. As vias serão interditadas das 18h às 23h, e as mudanças na rota vão acontecer durante os três dias de evento, que vai até o próximo sábado (7).
Os ônibus não mudarão a rota, já que não circulam pelos trechos que serão interditados. O impacto será para os motoristas de vans e veículos particulares que decidirem ir ao evento ou que passarem pelas vias no entorno. 
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as interdições vão ocorrer nos seguintes trechos:
Mapa de interdições em Vila Velha
Mapa de interdições em Vila Velha Crédito: Arte | Cecília Moronari

JESUS VIDA VERÃO

O evento terá três dias de duração e os shows acontecem de 19h30 às 23h30. As atrações são cantores da música gospel nacional. Bruna Karla, Gabriela Rocha, Paulo Neto, Samuel Messias, Casa Worship e Midian Lima estão confirmados. A programação pode ser conferida em HZ

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