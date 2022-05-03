Bandes leiloa imóveis em diversas cidades do Espírito Santo

Diversos imóveis estarão no catálogo do leilão promovido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), que ocorre nesta quarta-feira (4), a partir das 14h, na sede do banco, localizada no Centro de Vitória.
Os imóveis, distribuídos em diversas categorias, ficam localizados nas cidades da Grande Vitória e no interior do Estado. São prédios residenciais e comerciais, casas, galpões, lotes de terras, terrenos urbanos e propriedades rurais. As propriedades contam com bom custo benefício, dispondo de condições de parcelamento, além de não haver taxas para quem arrematar.
Além da Região Metropolitana, os imóveis estão situados em sua maior parte na Região Norte, em cidades como Colatina, Santa Teresa e Baixo Guandu. Para ter acesso a lista completa das unidades disponíveis, acesse o site do BANDES.
Para participar, o interessado deve ir até o local do leilão, que será realizado no Auditório do Bandes, no 10º andar. É necessário levar os documentos pessoais para pessoa física ou contrato social com procuração assinada em caso de pessoa jurídica. É importante ressaltar que, se possível, é desejável que o comprador visite de forma prévia os lotes, a fim de conhecer os imóveis e sanar possíveis dúvidas.