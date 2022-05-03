Bandes leiloa imóveis em diversas cidades do Espírito Santo

Para participar, o interessado deve ir até o local do leilão, que será realizado no Auditório do Bandes, no 10º andar. É necessário levar os documentos pessoais para pessoa física ou contrato social com procuração assinada em caso de pessoa jurídica. É importante ressaltar que, se possível, é desejável que o comprador visite de forma prévia os lotes, a fim de conhecer os imóveis e sanar possíveis dúvidas.