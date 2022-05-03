Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidade

Bandes leiloa imóveis em diversas cidades do Espírito Santo

Prédios comerciais, residenciais, galpões e outros serão leiloados nesta quarta-feira (4). Conheça as regras para arrematar uma unidade

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 15:53

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

03 mai 2022 às 15:53
Diversos imóveis estarão no catálogo do leilão promovido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), que ocorre nesta quarta-feira (4), a partir das 14h, na sede do banco, localizada no Centro de Vitória.
Imóvel em Nova Venécia disponível em Leilão promovido pelo Bandes.
Imóvel em Nova Venécia disponível em leilão promovido pelo Bandes. Crédito: Divulgação/Bandes
Os imóveis, distribuídos em diversas categorias, ficam localizados nas cidades da Grande Vitória e no interior do Estado. São prédios residenciais e comerciais, casas, galpões, lotes de terras, terrenos urbanos e propriedades rurais. As propriedades contam com bom custo benefício, dispondo de condições de parcelamento, além de não haver taxas para quem arrematar.
Além da Região Metropolitana, os imóveis estão situados em sua maior parte na Região Norte, em cidades como ColatinaSanta Teresa e Baixo Guandu. Para ter acesso a lista completa das unidades disponíveis, acesse o site do BANDES.
Para participar, o interessado deve ir até o local do leilão, que será realizado no Auditório do Bandes, no 10º andar. É necessário levar os documentos pessoais para pessoa física ou contrato social com procuração assinada em caso de pessoa jurídica. É importante ressaltar que, se possível, é desejável que o comprador visite de forma prévia os lotes, a fim de conhecer os imóveis e sanar possíveis dúvidas.

Veja Também

Sedu libera resultado de concurso para professores e agentes

BR 262 interditada em Venda Nova: veja rota alternativa

Menino de 10 anos é baleado em praça da Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo leilão Bandes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar
Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados