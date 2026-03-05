Homem com tornozeleira eletrônica é preso por agredir a companheira em Vila Velha
Um homem que utilizava tornozeleira eletrônica foi preso após agredir e ameaçar a companheira em Vila Velha. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (4), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, onde a vítima procurou atendimento. O nome do suspeito não será divulgado para preservar a identidade da vítima.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Ciodes e, ao chegar ao local, a mulher relatou que havia sido ameaçada pelo companheiro, com quem mantinha um relacionamento há cerca de três meses. O suspeito também estava na unidade de saúde e, de acordo com os militares, apresentava sinais claros de embriaguez e extrema agitação, além de usar tornozeleira eletrônica.
A vítima afirmou ter sido agredida e apresentou arranhões pelo corpo, na perna esquerda e no braço direito. O homem negou as agressões, mas foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a polícia, ele foi autuado por lesão corporal e será encaminhado ao presídio.