Homem com tornozeleira eletrônica é preso por agredir a companheira em Vila Velha

Um homem que utilizava tornozeleira eletrônica foi preso após agredir e ameaçar a companheira em Vila Velha. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (4), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, onde a vítima procurou atendimento. O nome do suspeito não será divulgado para preservar a identidade da vítima.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Ciodes e, ao chegar ao local, a mulher relatou que havia sido ameaçada pelo companheiro, com quem mantinha um relacionamento há cerca de três meses. O suspeito também estava na unidade de saúde e, de acordo com os militares, apresentava sinais claros de embriaguez e extrema agitação, além de usar tornozeleira eletrônica.