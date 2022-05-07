Jovem de 20 anos é morta a facadas pelo marido em Cariacica

Ludiane Braz Corrêa, de 20 anos foi morta a facadas por Leonardo Alves Soares Rios, de 23 anos Crédito: Reprodução

A jovem Ludiane Braz Corrêa, de 20 anos, tentava pôr fim ao casamento. Mas, na noite de sexta-feira (23), foi morta a facadas, dentro de casa, pelo marido Leonardo Alves Soares, 23 anos.

O crime aconteceu no bairro Oriente, em Cariacica . Segundo familiares, Leonardo não aceitava a separação. Ele foi preso.

Leonardo foi preso pela morte de Ludiane, com quem tinha um relacionamento há um ano Crédito: TV Gazeta

O casal estava junto há pouco mais de um ano e, de acordo com a família, Ludiane era agredida constantemente. Por isso, queria se separar. Na noite de sexta-feira, as agressões começaram quando a vítima estava fazendo comida.

"Ele pegou ela de costas e começou a bater nela, dar soco nela. Na hora, eu liguei para a mãe dele. Ele falou que não era para ninguém se intrometer. Quando eu vi, ele já estava com a faca na mão", contou uma irmã de Ludiane, que não quis se identificar, em entrevista para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

Irmã de Ludiane presenciou o crime Crédito: Wagner Martins

Ela ainda contou que Ludiane gritou pedindo ajuda. "Eu ouvi ela gritando "Irmã, irmã, pede socorro porque o Leonardo me furou". Quando eu fui para o quarto, minha irmã já estava toda esfaqueada na cama. Ele veio para o meu lado e eu saí correndo para a rua", lembra.

Os vizinhos colocaram Ludiane em um veículo de aplicativo e a levaram para o Pronto Atendimento de Alto Lage, onde ela chegou já sem vida.

TRAGÉDIA PERTO DO DIA DAS MÃES

Domingo seria o primeiro Dia das Mães de Ludiane, que tem um bebê. E vai ser o primeira data em que a mãe dela passa sem um dos filhos. "Vou passar o Dia das Mães de desgosto, eu criei meus filhos todos unidos, juntos", desabafou dona Maria.

Leonardo foi preso no local do crime. Segundo a Polícia Civil, ele foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, tentou conversar com Leonardo quando ele saía do Departamento Médico Legal (DML). Contudo, ele não respondeu aos questionamentos. Confira no vídeo:

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Leonardo foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

APELO À JUSTIÇA

Tia de Ludiane, Sirlene fez um apelo à Justiça. "Seu juiz, eu não estou ensinando o trabalho ao senhor, mas eu peço justiça. É uma vida que foi embora e um filho que chora pela mãe", disse.