No momento do eclipse, a Lua ficará avermelhada por falta de incidência direta da luz do Sol. Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. Eclipse total da Lua poderá ser visto a partir da noite de domingo (15)

Da noite do dia 15 de maio (domingo) para a madrugada do dia 16 (segunda-feira), poderá ser visto, em todo o Brasil, um eclipse total da Lua. O fenômeno acontece quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham, fazendo com que a Lua passe na sombra da Terra.

Ao longo da noite de domingo, será possível ver a Lua sumindo com a sombra da Terra passando na frente. Quando o eclipse chegar em sua totalidade, a Lua ficará avermelhada, popularmente conhecida como "Lua de Sangue", pois não teremos a incidência direta da luz do Sol.

A chamada fase penumbral começa às 22h32 (pelo horário de Brasília). É a etapa em que apenas parte da luz solar começa a ser bloqueada. O espetáculo mesmo está previsto para as 23h27, quando região mais escura da sombra começa a avançar sobre a Lua.

O eclipse total começa à 0h29, momento em que a Lua estará totalmente sob a sombra. O ponto de maior acobertamento acontece à 1h11 e a luz solar direta começa a voltar à Lua à 1h53.

De acordo com o Prof. Dr. Sérgio Mascarello Bisch, do Depto. de Física da UFES e Diretor Técnico-Científico do Planetário de Vitória, se o tempo não estiver nublado, o eclipse será facilmente visível em todo o estado. Basta que, de suas residências, as pessoas observem o céu. "A Lua estará no meio do céu quando o eclipse começar e a melhor maneira de observar o eclipse é a olho nu”, afirma o professor.

CHUVA DE METEOROS

Além do eclipse, o calendário astronômico do mês de maio ainda é contemplado com duas chuvas de meteoro relevantes:

Eta Aquáridas: ativa de 15 de abril a 20 de maio (pico: de 4 a 6 de maio).

Tau Herculídeos: potencialmente ativa entre o fim de maio e o início de junho (pico: possivelmente de 29 a 31 de maio).

A chuva de meteoros também pode ser vista a olho nu, mas, para isso, é preciso estar atento ao local e horário em que se busca visualizá-la. “Precisa ser um lugar com horizonte desimpedido, especialmente o horizonte leste, e, de preferência, com um céu escuro, com pouca poluição luminosa, ou seja, o recomendável é observá-la de um local no interior do Estado, distante de uma cidade grande”, ressaltou o professor Dr. Sérgio Mascarello, do Planetário de Vitória.

Denominada Eta Aquáridas, a chuva de meteoros, que teve início no começo do mês, tem previsão de duração até o dia 20 de maio. Seu radiante (ponto de onde emergem os meteoros) fica na constelação de Aquário e é resultado de fragmentos deixados pelo cometa Halley ao longo de sua órbita em torno do Sol. O melhor momento para visualizá-la é durante a madrugada, quando a constelação de Aquário já tiver nascido à leste.

Já a Tau Herculídeos, que pode acontecer no final do mês, deve ser menos notável que a Eta Aquáridas.

O Planetário de Vitória, localizado no campus da UFES em Goiabeiras, não terá observações abertas para o público durante os fenômenos, pois eles ocorrem durante a madrugada. No caso do eclipse, como será facilmente visível, o professor Dr. Sérgio Mascarello Bisch afirma que todos devem assistir de casa, pois será fascinante. Já as chuvas de meteoros tem a visualização bem mais difícil, até mesmo para o Planetário. "Mesmo durante uma "chuva", a frequência com que os meteoros aparecem no céu, em média, é de menos de um por minuto".