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Assistência à ciência

Inmet lança documento com informações meteorológicas de 30 anos

A nova edição das Normais Climatológicas, disponível no site do Inmet, traz dados de 1° de janeiro de 1991 a 31 de dezembro de 2020

Publicado em 23 de Março de 2022 às 18:12

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 mar 2022 às 18:12
De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória
Céu aberto em praia de Vitória com terceira ponte ao fundo Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou hoje (23) um documento que traz informações sobre as variáveis meteorológicas dos últimos 30 anos. A ideia do instituto é proporcionar orientação, informação e assistência à comunidade científica, ao agronegócio e às instituições públicas e privadas nacionais e internacionais sobre o clima no Brasil.
“Um importante exemplo de aplicação das normais refere-se ao zoneamento agroclimático: ferramenta que possibilita implementar um determinado cultivo em uma dada região, considerando o risco climático da mesma”, explica o instituto.

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A nova edição das Normais Climatológicas, disponível no site do Inmet, traz dados de 1º de janeiro de 1991 a 31 de dezembro de 2020 referentes a temperaturas médias, máximas e mínimas; umidade relativa e dados sobre as estações, dentre outros.
O documento também apresenta uma série de informações sobre chuvas. Dentre eles, o número de períodos do mês ou do ano com o maior número de dias sem chuva, bem como dados de precipitação acumulada em um mês ou em um ano.
Segundo os especialistas do Inmet, os eventos extremos de chuvas na Bahia e em Petrópolis (RJ), ocorridos entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, bem como a onda de calor que marcou a Região Sul no mesmo período, aconteceram em decorrência das novas variabilidades climáticas. Por isso, argumentam, existe a necessidade de entrega de uma nova edição das Normais Climatológicas.
Ainda de acordo com eles, a intervenção humana é uma das causas mais prováveis de comportamento das variáveis meteorológicas e, consequentemente, das mudanças climáticas observadas.

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