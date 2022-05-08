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Fatalidade

Pedreiro morre atropelado por ônibus a caminho de feira em Cariacica

Paulo Henrique Comenotti, de 50 anos, havia saído para comprar temperos do almoço do Dia das Mães quando foi atingido pelo veículo

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2022 às 13:32
Um homem morreu atropelado por um ônibus do Transcol na manhã deste domingo (8), em Cariacica. O pedreiro Paulo Henrique Comenotti, de 50 anos, passava pela Avenida Costa Brandão, no bairro São Benedito, a caminho da feira onde compraria temperos para fazer o almoço do Dia das Mães.
Cariacica
Paulo Henrique Comenotti, de 50 anos Crédito: Arquivo pessoal
Testemunhas disseram à reportagem da TV Gazeta que o ônibus da linha 714 andava devagar pela via e que o motorista não teve culpa do ocorrido. Populares ainda relataram duas versões sobre o acidente, ambas envolvendo uma moto. No primeira, o motociclista teria esbarrado em Paulo Henrique que se desequilibrou e caiu na avenida, sendo atingido pelo coletivo na sequência. Na outra versão, ele teria tentado desviar da motocicleta.
O pedreiro morreu na hora e o motociclista não foi encontrado. O irmão da vítima, José Henrique Comenotti, disse que quatro dos cinco irmãos estariam reunidos para comemorar com a mãe, de 76 anos. 
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar emitiu nota informando que o motorista não estava alcoolizado, e que o acidente ocorreu após a vítima desequilibrar-se.
"Na manhã deste domingo (08), um homem se desequilibrou e foi atropelado por um ônibus e veio a óbito na Rua Costa Brandão, no bairro São Benedito, em Cariacica. O condutor do ônibus permaneceu no local, fez o teste de etilômetro que deu negativo e foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. O local do acidente foi isolado e a Polícia Civil foi acionada."
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o motorista foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. "O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares."
A empresa responsável pelo coletivo lamentou o ocorrido e informou que está apurando os fatos. Veja nota na íntegra:
"A empresa responsável pelo coletivo lamenta o ocorrido e informa que está apurando os fatos. O GVBus ressalta, por sua vez, que há uma queda no número de ocorrências de trânsito e vítimas envolvendo ônibus do Sistema Transcol, nos últimos 5 anos, no primeiro trimestre. De janeiro a março deste ano, foram registrados 23 acidentes contra 94 no mesmo período de 2018, uma redução de 76%. Já o número de vítimas nos três primeiros meses de 2022 reduziu, em média, 57%, se comparado ao período de janeiro a março de 2018."
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta. 

Atualização

08/05/2022 - 2:47
O texto foi atualizado com informações da Polícia Civil e da empresa responsável pelo ônibus.

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