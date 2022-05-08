Pedreiro morre atropelado por ônibus a caminho de feira em Cariacica

Um homem morreu atropelado por um ônibus do Transcol na manhã deste domingo (8), em Cariacica . O pedreiro Paulo Henrique Comenotti, de 50 anos, passava pela Avenida Costa Brandão, no bairro São Benedito, a caminho da feira onde compraria temperos para fazer o almoço do Dia das Mães.

Paulo Henrique Comenotti, de 50 anos Crédito: Arquivo pessoal

Testemunhas disseram à reportagem da TV Gazeta que o ônibus da linha 714 andava devagar pela via e que o motorista não teve culpa do ocorrido. Populares ainda relataram duas versões sobre o acidente, ambas envolvendo uma moto. No primeira, o motociclista teria esbarrado em Paulo Henrique que se desequilibrou e caiu na avenida, sendo atingido pelo coletivo na sequência. Na outra versão, ele teria tentado desviar da motocicleta.

O pedreiro morreu na hora e o motociclista não foi encontrado. O irmão da vítima, José Henrique Comenotti, disse que quatro dos cinco irmãos estariam reunidos para comemorar com a mãe, de 76 anos.

Acionada pela reportagem, a Polícia Militar emitiu nota informando que o motorista não estava alcoolizado, e que o acidente ocorreu após a vítima desequilibrar-se.

"Na manhã deste domingo (08), um homem se desequilibrou e foi atropelado por um ônibus e veio a óbito na Rua Costa Brandão, no bairro São Benedito, em Cariacica. O condutor do ônibus permaneceu no local, fez o teste de etilômetro que deu negativo e foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. O local do acidente foi isolado e a Polícia Civil foi acionada."

A Polícia Civil, por sua vez, informou que o motorista foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. "O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares."

A empresa responsável pelo coletivo lamentou o ocorrido e informou que está apurando os fatos. Veja nota na íntegra:

"A empresa responsável pelo coletivo lamenta o ocorrido e informa que está apurando os fatos. O GVBus ressalta, por sua vez, que há uma queda no número de ocorrências de trânsito e vítimas envolvendo ônibus do Sistema Transcol, nos últimos 5 anos, no primeiro trimestre. De janeiro a março deste ano, foram registrados 23 acidentes contra 94 no mesmo período de 2018, uma redução de 76%. Já o número de vítimas nos três primeiros meses de 2022 reduziu, em média, 57%, se comparado ao período de janeiro a março de 2018."

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.