Acidente de moto mata jovem em Cachoeiro de Itapemirim

Um jovem de 21 anos morreu em um acidente de moto na ES 486, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (8).

De acordo com a apuração do repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul, a vítima se chamava Leonardo Cristhian de Vargas Onofre, e a Polícia Militar suspeita que ele tenha perdido o controle da direção ao passar por uma curva e batido na cerca de arame de uma propriedade às margens da estrada.

Leonardo Cristhian de Vargas Onofre trabalhava no setor de rochas Crédito: Arquivo pessoal

O sargento da PM Devair Reis informou que, quando a polícia chegou ao local da ocorrência, já havia várias pessoas se aglomerando para ver o acidente. “Infelizmente, o Cristhian morreu neste domingo, Dia das Mães. Ele veio perder a sua vida nesse acidente trágico”, disse.

Além da PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atendeu a ocorrência. A equipe do Samu foi quem constatou o óbito da vítima.

O acidente ocorreu no início da tarde deste domingo (8) Crédito: Thales Rodrigues

MOTO NÃO ESTAVA NO LOCAL DO ACIDENTE

Ainda de acordo com a TV Gazeta Sul, quando os socorristas do Samu e os policiais chegaram ao local, encontram somente o corpo da vítima caído no acostamento com um capacete sujo de sangue bem próximo dele e nenhum veículo.

A polícia disse que a moto que Leonardo conduzia foi retirada do local do acidente, e ainda não se sabe por quem nem o motivo. “Quando nós chegamos, já tinha acontecido o acidente, e retiraram a moto do local. Isso atrapalhou um pouco a Polícia Militar e vai atrapalhar a Polícia Civil na perícia. Às vezes, quer ajudar e acaba atrapalhando”, explicou o sargento da PM.

Leonardo trabalhava no setor de rochas e morava em Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. “As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim”, completou.