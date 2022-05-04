Trabalhador morre atropelado por caminhão em Cachoeiro

Um homem, que fazia o corte de galhos de árvores às margens da ES 166, morreu após ser atropelado por um caminhão, na manhã desta quarta-feira (4), na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . O motorista parou após ouvir um barulho. Segundo Boletim Unificado (BU) do caso, o trabalhador foi identificado como Gustavo Delecróde Ribeiro, de 24 anos, natural do mesmo município.

O motorista do caminhão se apresentou aos policiais e disse que trafegava no sentido Castelo e, em certo momento, ouviu um barulho. Seu encarregado, que também estava no caminhão, pediu para ele parasse o veículo.

Ao estacionar o caminhão, às margens da pista, contou que havia um carro parado, sinalizado com cones e pessoas efetuando a poda de árvores próximas à rede elétrica. Quando ele se aproximou dos trabalhadores, se deparou com a vítima no chão, sangrando.

Polícia Civil foi acionada após a confirmação da morte. O motorista realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo apuração do repórter Caio Dias, da TV Gazeta Sul, testemunhas e o motorista do caminhão passaram a tarde desta quarta-feira prestando depoimento na delegacia. Como o teste do bafômetro a que o caminhoneiro foi submetido deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica e ele prestou socorro à vítima, o condutor foi liberado, mas deve responder por homicídio doloso, quando não há a intenção de matar.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "acidente de trânsito com vítima fatal" e o corpo de Gustavo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.