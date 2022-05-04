Motorista morre carbonizado após carreta com madeira tombar no ES

Incêndio atingiu carreta, após veículo tombar Crédito: Pedro Lourencini

Os nomes das vítimas não foram informados pelas autoridades policiais. No entanto, o homem sobrevivente contou que ambos são de Campos, no Rio de Janeiro.

"No local, o carona do veículo relatou que pegou carona com o motorista da carreta na empresa em que trabalha no município de Marechal Floriano com destino a Campos, no Rio de Janeiro, onde ambos residiam. No final da serra, a carroceria soou um alarme, que apontava falha mecânica, não sendo possível fazer a última curva devido à velocidade que o veículo estava", informou parte da nota da PM.

O carona do veículo ainda disse aos policiais militares que, antes de tombar, a carreta bateu em uma pedra na lateral da pista. O motorista ficou preso às ferragens. O carona contou que tentou resgatá-lo, mas não conseguiu porque a carreta pegou fogo e as chamas se alastraram rapidamente. O carona foi socorrido por uma ambulância do município e levado para o Pronto Atendimento (PA) da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , quando equipes chegaram ao local o motorista da carreta já estava morto. "O fogo já tinha consumido toda a cabine e alcançado o carregamento de madeira. Os militares imediatamente iniciaram o combate às chamas. Foram destinados para a ocorrência o caminhão da 2ª Companhia do 5º BBM, o caminhão da 1ª Companhia do 4º BBM, além de três caminhões-pipa e uma retroescavadeira providenciados pela Defesa Civil Municipal", informou parte da nota do Corpo de Bombeiros.

A retroescavadeira foi utilizada para revirar as toras de madeira para que os focos de incêndio que se alastraram pela carga fossem combatidos.

O trabalho das equipes durou cerca de três horas. Durante esse tempo, a pista foi interditada pela Polícia Militar. Somente após o final do combate às chamas a Polícia Civil pôde retirar o corpo do motorista do local e a pista foi liberada.