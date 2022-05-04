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Batida entre dois carros

Mulher morre presa às ferragens em acidente em Cachoeiro

A motorista Regiane Aparecida Barbosa Lopes Silva, de 36 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Aeroporto, no Sul do Estado

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 12:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 mai 2022 às 12:21
Motorista morre em acidente em Cachoeiro
Motorista morre em acidente em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma mulher de 36 anos, que dirigia um Chevrolet Celta, morreu na manhã desta quarta-feira (4) após se envolver em um acidente com outro veículo, na Avenida Fioravante Cipriano, bairro Aeroporto, próximo ao Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista do outro carro, um Ford Ka, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
As causas do acidente não foram informadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 5h. Regiane Aparecida Barbosa Lopes Silva ficou presa às ferragens e morreu no local.
A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal da Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 7h.
Motorista morre em acidente em Cachoeiro
Motorista morre em acidente em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
O estado de saúde do condutor do outro automóvel não foi informado.

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