Sobrinho mata tio a facadas em praça de Rio Novo do Sul

Um homem de 47 anos foi morto a facadas durante uma briga com o sobrinho, de 31 anos, na noite desta terça-feira (3), na Praça Áureo Viana, no Centro do município de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Paulo Sergio Mendonça Gomes chegou a ser levado para um Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou a vítima desacordada e sangrando. Paulo Sérgio foi socorrido, mas faleceu.
O sobrinho, Jairo Mendonça Gomes, foi encontrado sentado na frente de uma loja, a aproximadamente 200 metros do local. Ele estava com um corte nas costas e uma ambulância municipal o levou para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Durante o resgate, ele confessou que ele e o tio brigaram e se agrediram com uma faca. A arma foi recolhida pela polícia e entregue na delegacia de plantão, em Cachoeiro.
Jairo Mendonça Gomes segue internado no pronto-socorro da Santa Casa sob escolta policial. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul.