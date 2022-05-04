Mãe é presa após filha morrer baleada dentro de casa em Vila Velha

Uma mulher de 56 anos, mãe de Naiany Gonandy, de 32 anos, que morreu baleada com um tiro dentro de casa, no bairro Aribiri, em Vila Velha, por volta de 13h desta terça-feira (3), foi presa durante a noite após prestar depoimento no Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que esteve na unidade policial, ela foi autuada por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e por posse ilegal de arma de fogo.
A família de vítima relatou à reportagem que Naiany estava arrumando um guarda-roupas, quando a arma caiu no chão e ocorreu o disparo acidental, a atingindo na axila direita. Policiais civis informaram à reportagem que a arma — uma garrucha calibre 22 — é antiga e não tem um meio de segurança eficaz. Apenas por estar com munição, oferece riscos a quem manuseia.
A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, mas não resistiu ao ferimento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado para os familiares e realizar o exame cadavérico
Após confirmação da morte, a Guarda Municipal levou a mãe da vítima, que estava na casa, para prestar depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No local, após depoimento, a mulher foi autuada por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e por posse ilegal de arma de fogo, e encaminhada para um presídio.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil afirmou que a mãe da vítima, de 56 anos, conduzida pela Guarda Municipal de Vila Velha ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), foi autuada, em flagrante, por homicídio culposo, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhada ao sistema prisional.
"Em depoimento, a suspeita afirmou que a arma, uma garrucha calibre .32, pertencia à família e foi herdada por um parente já falecido. A arma foi apreendida e encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística", informou a corporação.