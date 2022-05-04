Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Aribiri

Mãe é presa após filha morrer baleada dentro de casa em Vila Velha

Mulher de 56 anos foi autuada por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e por posse ilegal de arma de fogo na noite desta terça-feira (3), após prestar depoimento

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 22:14

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 mai 2022 às 22:14
Naiany Gonandy, de 32 anos, morreu baleada com um tiro no bairro Aribiri, em Vila Velha
Naiany Gonandy, de 32 anos, morreu baleada com um tiro no bairro Aribiri, em Vila Velha Crédito: Redes sociais
Uma mulher de 56 anos, mãe de Naiany Gonandy, de 32 anos, que morreu baleada com um tiro dentro de casa, no bairro Aribiri, em Vila Velha, por volta de 13h desta terça-feira (3), foi presa durante a noite após prestar depoimento no Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que esteve na unidade policial, ela foi autuada por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e por posse ilegal de arma de fogo. 
A família de vítima relatou à reportagem que Naiany estava arrumando um guarda-roupas, quando a arma caiu no chão e ocorreu o disparo acidental, a atingindo na axila direita. Policiais civis informaram à reportagem que a arma — uma garrucha calibre 22 — é antiga e não tem um meio de segurança eficaz. Apenas por estar com munição, oferece riscos a quem manuseia.
Naiany Gonandy, de 32 anos, morreu com tiro de garrucha calibre 22
Naiany Gonandy, de 32 anos, morreu com tiro de garrucha calibre 22 Crédito: Archimetes Patrício
A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, mas não resistiu ao ferimento.  O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado para os familiares e realizar o exame cadavérico
Após confirmação da morte, a Guarda Municipal levou a mãe da vítima, que estava na casa, para prestar depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No local, após depoimento, a mulher foi  autuada por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e por posse ilegal de arma de fogo, e encaminhada para um presídio.
Morte em Aribiri: mulher foi presa após prestar depoimento na DHPP
Morte em Aribiri: mulher foi presa após prestar depoimento na DHPP Crédito: Archimedes Patrício

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a mãe da vítima, de 56 anos, conduzida pela Guarda Municipal de Vila Velha ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), foi autuada, em flagrante, por homicídio culposo, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhada ao sistema prisional.
"Em depoimento, a suspeita afirmou que a arma, uma garrucha calibre .32, pertencia à família e foi herdada por um parente já falecido. A arma foi apreendida e encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística", informou a corporação. 

Veja Também

Justiça manda prender vereador por morte de ativista em Linhares

Ruas e avenidas de Vila Velha serão interditadas para o Jesus Vida Verão

Polícia investiga tiro contra estagiário no meio da rua em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas crime Dhpp homicídio Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados