Mãe é presa após filha morrer baleada dentro de casa em Vila Velha

Naiany Gonandy, de 32 anos, morreu baleada com um tiro no bairro Aribiri, em Vila Velha Crédito: Redes sociais

A família de vítima relatou à reportagem que Naiany estava arrumando um guarda-roupas, quando a arma caiu no chão e ocorreu o disparo acidental, a atingindo na axila direita. Policiais civis informaram à reportagem que a arma — uma garrucha calibre 22 — é antiga e não tem um meio de segurança eficaz. Apenas por estar com munição, oferece riscos a quem manuseia.

Naiany Gonandy, de 32 anos, morreu com tiro de garrucha calibre 22 Crédito: Archimetes Patrício

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, mas não resistiu ao ferimento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado para os familiares e realizar o exame cadavérico

Após confirmação da morte, a Guarda Municipal levou a mãe da vítima, que estava na casa, para prestar depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No local, após depoimento, a mulher foi autuada por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e por posse ilegal de arma de fogo, e encaminhada para um presídio.

Morte em Aribiri: mulher foi presa após prestar depoimento na DHPP Crédito: Archimedes Patrício

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a mãe da vítima, de 56 anos, conduzida pela Guarda Municipal de Vila Velha ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), foi autuada, em flagrante, por homicídio culposo, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhada ao sistema prisional.