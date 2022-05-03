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Bairro Aribiri

Polícia investiga morte de mulher baleada dentro de casa em Vila Velha

Família diz que Naiany Gonandy, de 32 anos, estava arrumando o guarda-roupas quando arma caiu no chão e houve um disparo acidental, a acertando na axila na tarde desta terça (3)

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 19:11

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 mai 2022 às 19:11
Naiany Gonandy morreu após ser atingida por tiro acidental
Naiany Gonandy morreu após ser atingida por tiro acidental Crédito: Reprodução Instagram
Uma mulher de 32 anos morreu após ser atingida por um tiro dentro de casa, por volta das 13h desta terça-feira (3), no bairro Aribiri, em Vila Velha. Naiany Gonandy chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, mas não resistiu ao ferimento. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que esteve na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), após prestar depoimento na delegacia, a mãe da vítima foi presa por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a família de Naiany afirma que ela estava arrumando um guarda-roupas quando a arma caiu no chão e ocorreu o disparo acidental, a atingindo na axila direita. Policiais civis informaram à reportagem que a arma é antiga e não tem um meio de segurança eficaz. Apenas por estar com munição, oferece riscos a quem manuseia.
Após confirmação da morte de Naiany, a Guarda Municipal levou a mãe dela, que estava na casa, para prestar depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Guarda Municipal de Vila Velha informou que uma equipe se deparou com um veículo pedindo ajuda para socorrer uma vítima e seguiu abrindo caminho até o atendimento de pronto-socorro do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os procedimentos do delegado plantonista serão informados somente após a finalização das oitivas da ocorrência.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Militar para ter mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

MÃE PRESA POR HOMICÍDIO CULPOSO E POSSE ILEGAL DE ARMA

De acordo com apuração da TV Gazeta, após prestar depoimento na DHPP na noite desta terça-feira (3), a mãe da jovem foi autuada por posse ilegal de arma e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A mulher de 55 anos foi levada para um presídio. 

Atualização

03/05/2022 - 9:49
Após a publicação desta matéria, a reportagem da TV Gazeta apurou, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que a mãe de Naiany foi presa por homicídio culposo e porte ilegal de arma, na noite desta terça-feira (3). O texto foi atualizado.

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