Polícia investiga morte de mulher baleada dentro de casa em Vila Velha

Uma mulher de 32 anos morreu após ser atingida por um tiro dentro de casa, por volta das 13h desta terça-feira (3), no bairro Aribiri, em Vila Velha. Naiany Gonandy chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, mas não resistiu ao ferimento. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que esteve na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), após prestar depoimento na delegacia, a mãe da vítima foi presa por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a família de Naiany afirma que ela estava arrumando um guarda-roupas quando a arma caiu no chão e ocorreu o disparo acidental, a atingindo na axila direita. Policiais civis informaram à reportagem que a arma é antiga e não tem um meio de segurança eficaz. Apenas por estar com munição, oferece riscos a quem manuseia.
Após confirmação da morte de Naiany, a Guarda Municipal levou a mãe dela, que estava na casa, para prestar depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Guarda Municipal de Vila Velha informou que uma equipe se deparou com um veículo pedindo ajuda para socorrer uma vítima e seguiu abrindo caminho até o atendimento de pronto-socorro do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os procedimentos do delegado plantonista serão informados somente após a finalização das oitivas da ocorrência.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Militar para ter mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
MÃE PRESA POR HOMICÍDIO CULPOSO E POSSE ILEGAL DE ARMA
De acordo com apuração da TV Gazeta, após prestar depoimento na DHPP na noite desta terça-feira (3), a mãe da jovem foi autuada por posse ilegal de arma e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A mulher de 55 anos foi levada para um presídio.
Atualização
03/05/2022 - 9:49
Após a publicação desta matéria, a reportagem da TV Gazeta apurou, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que a mãe de Naiany foi presa por homicídio culposo e porte ilegal de arma, na noite desta terça-feira (3). O texto foi atualizado.