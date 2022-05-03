Suspeito de matar cunhado a facadas após briga é preso em Vila Velha

Foi preso um homem de 26 anos, suspeito de matar a facadas o cunhado Douglas Martins Vieira, de 29 anos, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, no último dia 26. O crime aconteceu na frente dos familiares dos envolvidos, após um desentendimento entre o autor e a vítima.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito procurou a delegacia nesta segunda-feira (2) para se entregar e confessou o crime. Contra o detido, havia um mandado de prisão temporária em aberto. "Iniciamos a investigação, assim que tomamos conhecimento do fato. Como as testemunhas afirmaram com toda a certeza a identidade do autor do crime, representamos pela prisão temporária dele, e a Justiça expediu o mandado”, informou o delegado Alan Andrade, responsável pela investigação.
O crime aconteceu na presença de familiares que, diante da situação, prestaram socorro à vítima, levando o rapaz para o Hospital Evangélico, em Vila Velha, mas ele chegou sem vida à unidade. Quando a Polícia Militar foi ao local do fato, o autor já havia fugido.
"O homem esfaqueado é casado com a irmã do autor e as investigações indicam que o marido não aceitava o fato de que o cunhado batia na irmã", explicou o delegado.
Após o depoimento, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O inquérito está em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.