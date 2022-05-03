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Se entregou

Suspeito de matar cunhado a facadas após briga é preso em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, o suspeito procurou a delegacia para se entregar e confessou o crime, que aconteceu na frente dos familiares do autor e da vítima no último dia 26

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 16:44

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

03 mai 2022 às 16:44
Foi preso um homem de 26 anos, suspeito de matar a facadas o cunhado Douglas Martins Vieira, de 29 anos, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, no último dia 26. O crime aconteceu na frente dos familiares dos envolvidos, após um desentendimento entre o autor e a vítima. 
Segundo a Polícia Civil, o suspeito procurou a delegacia nesta segunda-feira (2) para se entregar e confessou o crime. Contra o detido, havia um mandado de prisão temporária em aberto. "Iniciamos a investigação, assim que tomamos conhecimento do fato. Como as testemunhas afirmaram com toda a certeza a identidade do autor do crime, representamos pela prisão temporária dele, e a Justiça expediu o mandado”, informou o delegado Alan Andrade, responsável pela investigação.
Pedreiro Douglas Nascimento, de 29 anos, morreu depois de ser atingido por golpe de canivete
Pedreiro Douglas Nascimento, de 29 anos, morreu depois de ser atingido por golpe de canivete Crédito: Reprodução
O crime aconteceu na presença de familiares que, diante da situação, prestaram socorro à vítima, levando o rapaz para o Hospital Evangélico, em Vila Velha, mas ele chegou sem vida à unidade. Quando a Polícia Militar foi ao local do fato, o autor já havia fugido.
"O homem esfaqueado é casado com a irmã do autor e as investigações indicam que o marido não aceitava o fato de que o cunhado batia na irmã", explicou o delegado.
Após o depoimento, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O inquérito está em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

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