Pedreiro é morto com golpe de canivete em Vila Velha; cunhado é suspeito

O pedreiro Douglas Martins Vieira, 29 anos, foi morto com um golpe de canivete, na noite desta terça-feira (26), no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O suspeito é o cunhado dele, que fugiu depois do crime.
Testemunhas contaram que os cunhados tinham um histórico de brigas de, ao menos, um ano. No dia do crime, durante a tarde, Douglas teria ido à casa do suspeito, onde os dois teriam discutido mais uma vez.
Eles seguiram brigando e foram para a rua, onde o crime aconteceu. Um vigilante que passava no local disse que ainda tentou separar a briga.
"Quando olhamos ele estava com o canivete na mão. Eu tentei intervir entrando na frente. Eu e mais um amigo vizinho tentamos intervir, mas eles estavam com muita raiva e eu não tive como fazer mais nada", falou o vigilante Edimilson Pratti.
Ainda de acordo o vigilante, a vítima tentou ir embora, chegou a entrar no carro, mas não conseguiu deixar o local.
"Ele não conseguia dar partida no carro. Nisso, o menino foi para o outro lado, nós corremos atrás para não deixar ele entrar no carro, conseguimos. Aí o Douglas saiu (do carro). Foi quando chegou o pai do menino também, para intervir. Conseguimos ficar na frente. O Douglas já estava bem debilitado", disse Edimilson.
O golpe de canivete atingiu o peito do pedreiro. Segundo testemunhas, uma vizinha ainda tentou socorrer o homem.
"Apareceu uma menina, uma técnica de enfermagem, que fez os procedimentos cabíveis pegando panos, colocando em cima e fazendo a compressão. Mas ele respirava com muita dificuldade", contou o vigilante.
A Polícia Militar informou que Douglas chegou a ser levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas não resistiu.
A Polícia Civil disse que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Cerca de uma semana após o crime, no dia 2 de maio, o suspeito, cunhado da vítima, se entregou à polícia e confessou o crime.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta
Correção
03/05/2022 - 4:46
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil informou, nesta terça-feira (3), mais detalhes sobre o crime, dizendo que foi cometido pelo cunhado da vítima, e explicou que o nome do pedreiro assassinado é Douglas Martins Vieira, e não Douglas Nascimento, como constava na versão anterior deste texto. A informação foi corrigida.