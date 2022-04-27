Pedreiro é morto com golpe de canivete em Vila Velha; cunhado é suspeito

Pedreiro Douglas Martins Vieira, de 29 anos, morreu depois de ser atingido por golpe de canivete Crédito: Reprodução

O pedreiro Douglas Martins Vieira, 29 anos, foi morto com um golpe de canivete, na noite desta terça-feira (26), no bairro Santa Rita, em Vila Velha . O suspeito é o cunhado dele, que fugiu depois do crime.

Testemunhas contaram que os cunhados tinham um histórico de brigas de, ao menos, um ano. No dia do crime, durante a tarde, Douglas teria ido à casa do suspeito, onde os dois teriam discutido mais uma vez.

Eles seguiram brigando e foram para a rua, onde o crime aconteceu. Um vigilante que passava no local disse que ainda tentou separar a briga.

"Quando olhamos ele estava com o canivete na mão. Eu tentei intervir entrando na frente. Eu e mais um amigo vizinho tentamos intervir, mas eles estavam com muita raiva e eu não tive como fazer mais nada", falou o vigilante Edimilson Pratti.

Ainda de acordo o vigilante, a vítima tentou ir embora, chegou a entrar no carro, mas não conseguiu deixar o local.

"Ele não conseguia dar partida no carro. Nisso, o menino foi para o outro lado, nós corremos atrás para não deixar ele entrar no carro, conseguimos. Aí o Douglas saiu (do carro). Foi quando chegou o pai do menino também, para intervir. Conseguimos ficar na frente. O Douglas já estava bem debilitado", disse Edimilson.

O golpe de canivete atingiu o peito do pedreiro. Segundo testemunhas, uma vizinha ainda tentou socorrer o homem.

"Apareceu uma menina, uma técnica de enfermagem, que fez os procedimentos cabíveis pegando panos, colocando em cima e fazendo a compressão. Mas ele respirava com muita dificuldade", contou o vigilante.

A Polícia Militar informou que Douglas chegou a ser levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas não resistiu.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta