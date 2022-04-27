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Violência

Pedreiro é morto com golpe de canivete em Vila Velha; cunhado é suspeito

Segundo testemunhas, Douglas Nascimento e o suspeito tinham um histórico de brigas

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 12:41

Publicado em 

27 abr 2022 às 12:41
Pedreiro Douglas Nascimento, de 29 anos, morreu depois de ser atingido por golpe de canivete
Pedreiro Douglas Martins Vieira, de 29 anos, morreu depois de ser atingido por golpe de canivete Crédito: Reprodução
O pedreiro Douglas Martins Vieira, 29 anos, foi morto com um golpe de canivete, na noite desta terça-feira (26), no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O suspeito é o cunhado dele, que fugiu depois do crime.
Testemunhas contaram que os cunhados tinham um histórico de brigas de, ao menos, um ano. No dia do crime, durante a tarde, Douglas teria ido à casa do suspeito, onde os dois teriam discutido mais uma vez.
Eles seguiram brigando e foram para a rua, onde o crime aconteceu. Um vigilante que passava no local disse que ainda tentou separar a briga.
"Quando olhamos ele estava com o canivete na mão. Eu tentei intervir entrando na frente. Eu e mais um amigo vizinho tentamos intervir, mas eles estavam com muita raiva e eu não tive como fazer mais nada", falou o vigilante Edimilson Pratti.
Ainda de acordo o vigilante, a vítima tentou ir embora, chegou a entrar no carro, mas não conseguiu deixar o local.
"Ele não conseguia dar partida no carro. Nisso, o menino foi para o outro lado, nós corremos atrás para não deixar ele entrar no carro, conseguimos. Aí o Douglas saiu (do carro). Foi quando chegou o pai do menino também, para intervir. Conseguimos ficar na frente. O Douglas já estava bem debilitado", disse Edimilson.
O golpe de canivete atingiu o peito do pedreiro. Segundo testemunhas, uma vizinha ainda tentou socorrer o homem.
"Apareceu uma menina, uma técnica de enfermagem, que fez os procedimentos cabíveis pegando panos, colocando em cima e fazendo a compressão. Mas ele respirava com muita dificuldade", contou o vigilante.
A Polícia Militar informou que Douglas chegou a ser levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas não resistiu.
A Polícia Civil disse que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Cerca de uma semana após o crime, no dia 2 de maio, o suspeito, cunhado da vítima, se entregou à polícia e confessou o crime.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

Correção

03/05/2022 - 4:46
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil informou, nesta terça-feira (3), mais detalhes sobre o crime, dizendo que foi cometido pelo cunhado da vítima, e explicou que o nome do pedreiro assassinado é Douglas Martins Vieira, e não Douglas Nascimento, como constava na versão anterior deste texto. A informação foi corrigida.

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