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Na Expedito Garcia

Homem de 67 anos é preso após furto de aposentadoria de idoso em Cariacica

Além de usar uma tornozeleira eletrônica, o homem tinha um mandado de prisão em aberto. Tudo aconteceu perto de um banco nesta quarta (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2022 às 11:02

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 11:02

Movimento na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, um dia antes da quarentena contra o avanço da Covid-19
Crime aconteceu na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Crédito: Fernando Madeira
Um homem 67 anos foi preso suspeito de furtar parte da aposentadoria de outro idoso, de 79, na manhã desta quarta-feira (27), na porta de um banco do bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória.
A vítima contou para a Polícia Militar que havia acabado de sacar a aposentadoria em uma agência bancária que fica na Avenida Expedito Garcia. Ele dividiu o valor entre os bolsos, colocando R$ 1 mil em um e R$ 800 no outro. 
O idoso seguiu para um ponto de ônibus e aguardava a chegada do coletivo quando percebeu a aproximação do assaltante de 67 anos. A vítima disse aos policiais que sentiu quando o criminoso encostou nele.
O homem de 79 anos relatou que, instantes depois o outro idoso saiu correndo e populares começaram a gritar que ele havia fugido com o dinheiro. Pessoas que estavam no local correram atrás do idoso de 67 anos, mas antes de ser alcançado, o homem teria passado o valor roubado para outra pessoa, que fugiu levando R$ 1 mil da vítima.
O idoso suspeito de cometer o assalto foi contido até a chegada da Polícia Militar. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, usava tornozeleira eletrônica e acabou preso.
O preso foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para fazer exames, antes de ser encaminhado para o presídio. No depoimento à Polícia Civil, o homem negou a autoria do roubo e disse que estava passando pela via quando foi confundido.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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