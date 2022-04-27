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"Peguei minha sandália"

Mulher morde e bate em ladrão em tentativa de assalto em Vitória

"Muita raiva. Porque parece que é fácil chegar metendo a mão nas coisas dos outros como se fosse deles. Parecia que era dele", falou a universitária

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2022 às 09:00
Homem e adolescente tentaram assaltar mulher na Avenida Beira-Mar, em Vitória.
Homem e adolescente tentaram assaltar mulher na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Archimedis Patricio
Uma mulher reagiu a uma tentativa de assalto e mordeu o ladrão que tentava roubar o telefone dela na noite desta terça-feira (26), na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, o homem mordido tem de 21 anos e estava acompanhado de um adolescente durante a tentativa de assalto. A universitária disse que reagiu porque percebeu que a dupla não estava armada.
"Quando eles vieram me abordar, tentaram me agredir, mas eu fui mais esperta e mordi a mão dele. Eu vi eles aproximando de bicicleta com a mão no meu telefone, falando pra passar o celular. Vi que eles estavam colocando a mão na cintura pra simular que eles estavam armados. Falei 'não' e segurei o telefone, eles tentando puxar", falou a vítima que não quis ser identificada.
O caso aconteceu na Avenida Beira-Mar. A mulher havia acabado de sair da faculdade e aguardava no ponto o ônibus para ir para casa quando foi abordada. Com a reação dela, um dos bandidos caiu na calçada enquanto tentava fugir e a mulher aproveitou a queda para bater nele.
"Eu bati muito nele. Peguei minha sandália e bati muito. Dei muito tapa, soco, chute", disse a mulher. Policiais militares que passavam pelo local viram a estudante batendo no assaltante e o prenderam.
O adolescente que acompanhava o criminoso agredido tentou fugir, mas foi apreendido pela polícia no outro lado da avenida. Os dois presos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.
A mulher de 25 anos prestou depoimento e disse estar cansada e indignada com a tentativa de assalto. "Muita raiva. Porque parece que é fácil chegar metendo a mão nas coisas dos outros como se fosse deles. Parecia que era dele", falou a mulher.
Os nomes dos presos não foram divulgados. Vale lembrar que a polícia orienta não reagir em caso de assaltos.
*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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