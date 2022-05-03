Justiça manda prender vereador por morte de ativista em Linhares

Waldeir de Freiras Lopes é suspeito de mandar matar ativista chega em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Jonas da Silva Soprani era ativista político e foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2020. Ele foi assassinado a tiros na noite do dia 23 de junho , em um bar do bairro Novo Horizonte.

Jonas Soprani foi assassinado a tiros na noite do dia 23 de junho. Crédito: Reprodução Redes sociais

O processo corre em sigilo, mas a reportagem de A Gazeta teve acesso ao mandado, que pede a prisão imediata do vereador. Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) informou que Waldeir ainda não deu entrada em nenhuma unidade prisional.

A reportagem também procurou a Polícia Civil para saber se o mandado de prisão foi cumprido e para onde o vereador foi encaminhado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

O QUE DIZ A DEFESA

O advogado Leandro de Freitas, que representa a defesa de Waldeir de Freitas Lopes, disse que o processo está em segredo de justiça, por isso, ele não pode passar detalhes sobre o caso. O jurista informou que segue trabalhando para provar a inocência de seu cliente.

Leandro disse ainda que respeita os autos do processo, mas acredita que a prisão não é necessária. Por fim, o advogado explicou que vai estudar os motivos que levaram a Justiça a determinar a prisão e, após isso, vai protocolar um pedido de habeas corpus.

RELEMBRE O CASO

Na ocasião do crime, testemunhas relataram à polícia que dois homens armados e encapuzados teriam chegado no bar efetuando disparos contra Jonas Soprani. Após ser atingido com os disparos, ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O terceiro identificado por envolvimento no crime foi o vereador Waldeir de Freitas Lopes, apontado como o mandante. Ele foi preso em um hotel em Belo Horizonte (MG), onde participava de um curso. Poucas horas após o assassinato, o parlamentar chegou a postar nas redes sociais uma mensagem lamentando a morte da vítima e pedindo justiça no caso.

Suspeito de matar ativista, vereador fez postagem lamentando morte da vítima Crédito: Reprodução / Redes Sociais