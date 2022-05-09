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Sistema Transcol

Seletivos não voltarão às ruas da Grande Vitória; veja como ficam as linhas

A Semobi informou que a prioridade é a melhoria dos ônibus sem distinção de tarifa; seletivos estão fora de circulação desde março de 2020

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 13:28

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 mai 2022 às 13:28
Ônibus do Seletivo, que circulam na Grande Vitória
Ônibus do Seletivo não vão voltar às ruas da Grande Vitória Crédito: Divulgação | Governo do ES
Opção de mais conforto para muitos usuários do Sistema Transcol, os ônibus seletivos, que pararam de circular desde o início da pandemia da Covid-19 em março de 2020, não vão voltar às ruas da Grande Vitória. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), que apontou a prioridade da melhoria do sistema sem distinção de tarifa como motivo para a descontinuação dos coletivos especiais.
Em nota, a Semobi ressaltou que os ônibus seletivos foram criados como um serviço diferenciado, já que os coletivos contavam com cadeiras mais confortáveis e ar-condicionado, consequentemente, com tarifas mais caras.
A secretaria acrescentou ainda que, desde 2019, a prioridade do governo do Estado é investir na melhoria da qualidade do transporte no Sistema Transcol como um todo, sem distinção de tarifa, com veículos novos, sendo alguns com ar-condicionado. Ainda de acordo com a Semobi, até o final de 2022 serão mais de 600 ônibus incorporados à frota do Sistema Transcol.
A volta ou não dos ônibus seletivos era debatida desde quando os ônibus com ar-condicionado do Sistema Transcol retornaram às ruas, em outubro de 2020. Uma das justificativas para os coletivos não retornassem à época foi que os carros eram antigos e o sistema de ar-condicionado não permitia a mesma segurança dos veículos novos, que renovam o ar periodicamente.
Em dezembro de 2021, procurada pela reportagem de A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) reforçou o posicionamento, informando que, desde de 2019, a frota do Sistema Transcol passou a contar com ônibus novos, com equipamentos modernos de ar-condicionado. Segundo o órgão, são mais de 400 veículos equipados com sistema de refrigeração, que circulam tanto em linhas troncais quanto alimentadoras.
Com a ampliação para Vitória, a Ceturb destacou que o Sistema Transcol conta com 1.600 veículos que realizam, em média, 12.700 viagens por dia, com uma média de 522 mil passageiros transportados. "Para 2022, também está dentro dos planos continuar o movimento de renovação de frota, tanto de ônibus convencionais como de micro-ônibus", disse a nota da companhia, na ocasião.
A Ceturb também recordou, na época, a aquisição de ônibus elétricos para a frota do Sistema Transcol, que já tiveram o itinerário definido: Terminal de Laranjeiras - Terminal de Campo Grande. O trajeto entre os municípios de Serra e Cariacica será o mesmo feito pela atual linha 515, ou seja, inclui a Avenida Beira-Mar, em Vitória. 

E COMO FICAM AS LINHAS?

Em dezembro de 2021, quando ainda não estava sacramentada a descontinuação dos ônibus seletivos, a Ceturb informou que as linhas do Sistema Transcol atendiam 99% dos passageiros. Agora, com a confirmação de que os coletivos não voltarão às ruas, a companhia informou quais as linhas que atenderão os usuários do sistema que utilizavam os seletivos. Confira abaixo:

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