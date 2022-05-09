Seletivos não voltarão às ruas da Grande Vitória; veja como ficam as linhas

Ônibus do Seletivo não vão voltar às ruas da Grande Vitória Crédito: Divulgação | Governo do ES

Opção de mais conforto para muitos usuários do Sistema Transcol , os ônibus seletivos, que pararam de circular desde o início da pandemia da Covid-19 em março de 2020, não vão voltar às ruas da Grande Vitória . A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), que apontou a prioridade da melhoria do sistema sem distinção de tarifa como motivo para a descontinuação dos coletivos especiais.

Em nota, a Semobi ressaltou que os ônibus seletivos foram criados como um serviço diferenciado, já que os coletivos contavam com cadeiras mais confortáveis e ar-condicionado, consequentemente, com tarifas mais caras.

A secretaria acrescentou ainda que, desde 2019, a prioridade do governo do Estado é investir na melhoria da qualidade do transporte no Sistema Transcol como um todo, sem distinção de tarifa, com veículos novos, sendo alguns com ar-condicionado. Ainda de acordo com a Semobi, até o final de 2022 serão mais de 600 ônibus incorporados à frota do Sistema Transcol.

A volta ou não dos ônibus seletivos era debatida desde quando os ônibus com ar-condicionado do Sistema Transcol retornaram às ruas, em outubro de 2020. Uma das justificativas para os coletivos não retornassem à época foi que os carros eram antigos e o sistema de ar-condicionado não permitia a mesma segurança dos veículos novos, que renovam o ar periodicamente.

Com a ampliação para Vitória, a Ceturb destacou que o Sistema Transcol conta com 1.600 veículos que realizam, em média, 12.700 viagens por dia, com uma média de 522 mil passageiros transportados. "Para 2022, também está dentro dos planos continuar o movimento de renovação de frota, tanto de ônibus convencionais como de micro-ônibus", disse a nota da companhia, na ocasião.

A Ceturb também recordou, na época, a aquisição de ônibus elétricos para a frota do Sistema Transcol, que já tiveram o itinerário definido : Terminal de Laranjeiras - Terminal de Campo Grande. O trajeto entre os municípios de Serra e Cariacica será o mesmo feito pela atual linha 515, ou seja, inclui a Avenida Beira-Mar, em Vitória.

E COMO FICAM AS LINHAS?