Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caramelo resgatado

Após ser jogado de ponte, cachorrinho é salvo por bombeiros em Guarapari

Segundo moradores, o animal foi abandonado pelo dono, o que revoltou as pessoas que viram o cão em apuros; após ser resgatado, ele foi levado ao CCZ da cidade

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 10:28

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 mai 2022 às 10:28
Guarapari
Os bombeiros utilizaram um bote para resgatarem o cão abandonado em Guarapari Crédito: Divulgação/Bombeiros
Um resgate de um cachorrinho "caramelo" mobilizou uma equipe dos Bombeiros de Guarapari nesta segunda-feira (9). Segundo moradores, o animal foi jogado da ponte pelo tutor. Para se proteger, o cão se abrigou em um pequeno espaço na base da estrutura de sustentação da ponte.
Após serem alertados sobre o animal em situação de risco, bombeiros da Primeira Companhia do 5º Batalhão foram de bote até o local para realizarem o resgate. Coube aos cabos Cintia e Malaquias a tarefa de tirar o cachorro de lá.
De acordo com o sargento Galeti, um dos chefes de equipe da 1ª Companhia do 5º Batalhão, o resgate ocorreu por volta de 9h.  "Disseram que foi o dono ou alguém que estava com o animal. Na maioria das vezes, os resgates de animais são em locais de difícil acesso, mas dessa vez o resgate foi rápido. A gente achou que estava mais difícil. Animal dócil, sem sinais de maus-tratos, sem ferimentos e de coleira", contou em entrevista ao site g1 ES.
Muito assustado e acuado, o bichinho foi acalmado já no barco pelos bombeiros e depois recebeu carinho, já em terra firme. Ao chegar à margem em segurança, populares se emocionaram com a ação dos militares.
Após ser salvo, o animal foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses da cidade. Nos próximos dias, o cão será castrado e depois colocado para adoção.  
Ainda não se sabe se o dono foi denunciado ou se é investigado. As assessorias de imprensa das polícias Militar e Civil foram procuradas para saber se o caso foi denunciado, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.
Após ser jogado de ponte, cachorrinho é salvo por bombeiros em Guarapari

Veja Também

Briga de vizinhos por causa de cachorros termina em morte em Itaúnas

Câmeras flagram homem agredindo cachorro em condomínio de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros cachorro Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados