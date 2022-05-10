Após ser jogado de ponte, cachorrinho é salvo por bombeiros em Guarapari

Os bombeiros utilizaram um bote para resgatarem o cão abandonado em Guarapari Crédito: Divulgação/Bombeiros

Um resgate de um cachorrinho "caramelo" mobilizou uma equipe dos Bombeiros de Guarapari nesta segunda-feira (9). Segundo moradores, o animal foi jogado da ponte pelo tutor. Para se proteger, o cão se abrigou em um pequeno espaço na base da estrutura de sustentação da ponte.

Após serem alertados sobre o animal em situação de risco, bombeiros da Primeira Companhia do 5º Batalhão foram de bote até o local para realizarem o resgate. Coube aos cabos Cintia e Malaquias a tarefa de tirar o cachorro de lá.

De acordo com o sargento Galeti, um dos chefes de equipe da 1ª Companhia do 5º Batalhão, o resgate ocorreu por volta de 9h. "Disseram que foi o dono ou alguém que estava com o animal. Na maioria das vezes, os resgates de animais são em locais de difícil acesso, mas dessa vez o resgate foi rápido. A gente achou que estava mais difícil. Animal dócil, sem sinais de maus-tratos, sem ferimentos e de coleira", contou em entrevista ao site g1 ES.

Muito assustado e acuado, o bichinho foi acalmado já no barco pelos bombeiros e depois recebeu carinho, já em terra firme. Ao chegar à margem em segurança, populares se emocionaram com a ação dos militares.

Após ser salvo, o animal foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses da cidade. Nos próximos dias, o cão será castrado e depois colocado para adoção.

Ainda não se sabe se o dono foi denunciado ou se é investigado. As assessorias de imprensa das polícias Militar e Civil foram procuradas para saber se o caso foi denunciado, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.