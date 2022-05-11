Família de DJ morto diz ter recebido apenas R$ 13 dos quase R$ 1 mil achados com ele

DJ Thiago Crei foi encontrado morto com quase R$ 1 mil nos bolsos em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram

Ao ser perguntada sobre o dinheiro, a irmã de Thiago, Joyce Silva dos Santos, contou que a polícia somente entregou R$ 13 à família. Joyce destacou também que o carro do irmão, o telefone bem como o cordão foram roubados. “A gente pede justiça, a gente só quer isso”, falou ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul, na manhã desta quarta-feira (11).

Joyce disse que a família vai fazer um boletim de ocorrência para pedir a petição do chip do celular do Thiago e, assim, recuperar as conversas dele. “Vamos começar a procurar a Justiça para saber mais, ninguém está entendendo a morte do Thiago, ninguém esperava isso”, expressou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Questionada pela reportagem após a fala da família, a Polícia Civil informou que cerca de R$900 estavam no bolso da vítima. O dinheiro foi apreendido e se encontra no Departamento de Homicídios. As investigações sobre a morte de Thiago seguem em andamento e nenhum suspeito foi identificado ainda.

Confira a nota na íntegra:

A Polícia Civil informa que a investigação segue em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e não há suspeito identificado até o momento. Detalhes não serão divulgados, neste momento, para preservar a investigação. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

A Polícia Civil informa que os cerca de R$900, que estavam no bolso da vítima, foram apreendidos e se encontram no Departamento de Homicídios.

A PCES esclarece que as informações que circulam em redes sociais sobre um suposto suspeito identificado não são verídicas, e o homem que aparece nas postagens já procurou a Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência.

ENTENDA O CASO

Um DJ foi encontrado morto em um terreno baldio do bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (10). Thiago Crei foi assassinado com várias facadas e, nos bolsos dele, os policiais encontraram quase R$ 1 mil em espécie. Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido até o momento.

O corpo de Thiago estava em uma área com poucas casas, mas frequentado por moradores do bairro que praticam esportes. Ele foi achado, inclusive, por uma mulher que estava caminhando pela região, por volta das 6h.