DJ Thiago Crei é enterrado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Thales Rodrigues

Embora Thiago morasse em Vila Velha e a família em Piúma, o enterro foi realizado em Cachoeiro, devido à origem familiar. Familiares e amigos do DJ prestaram homenagem a ele durante o sepultamento no Cemitério do Coronel Borges.

Para a irmã, Joyce Silva dos Santos, Thiago deixará saudades. “Ele era amável, adorável, alegre, fazia a gente rir, era uma pessoa de bom coração, nunca fez maldade com ninguém, tinha muitos amigos e era muito inteligente”, falou.

Joyce disse que ela e a família não esperavam por essa tragédia, visto que Thiago se dava bem como todo mundo. “Ele não tinha guerra com ninguém, nunca foi envolvido como nada de errado para ser morto brutalmente daquela forma. Nós queremos justiça”, pronunciou.

CRIME

Um DJ foi encontrado morto em um terreno baldio do bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (10). Thiago Crei foi assassinado com várias facadas e, nos bolsos dele, os policiais encontraram R$ 1 mil em espécie. Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido até o momento.

O corpo de Thiago estava em uma área com poucas casas, mas frequentado por moradores do bairro que praticam esportes. Ele foi encontrado, inclusive, por uma mulher que estava caminhando pela região, por volta das 6h.