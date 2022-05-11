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Morto a facadas

DJ Thiago Crei é enterrado em Cachoeiro de Itapemirim

Thiago Silva dos Santos nasceu em Cachoeiro e, por isso, foi enterrado lá. Ele foi encontrado morto nesta terça-feira (10), em um terreno baldio de Vila Velha
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 mai 2022 às 10:24

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 10:24

O DJ cachoeirense Thiago Silva dos Santos, de 28 anos, conhecido com o Thiago Crei, encontrado morto nesta terça-feira (10), em um terreno baldio de Vila Velha, foi enterrado na manhã desta quarta (11), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
DJ Thiago Crei é enterrado em Cachoeiro de Itapemirim
DJ Thiago Crei é enterrado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Thales Rodrigues
Embora Thiago morasse em Vila Velha e a família em Piúma, o enterro foi realizado em Cachoeiro, devido à origem familiar. Familiares e amigos do DJ prestaram homenagem a ele durante o sepultamento no Cemitério do Coronel Borges.
Para a irmã, Joyce Silva dos Santos, Thiago deixará saudades. “Ele era amável, adorável, alegre, fazia a gente rir, era uma pessoa de bom coração, nunca fez maldade com ninguém, tinha muitos amigos e era muito inteligente”, falou.
Joyce disse que ela e a família não esperavam por essa tragédia, visto que Thiago se dava bem como todo mundo. “Ele não tinha guerra com ninguém, nunca foi envolvido como nada de errado para ser morto brutalmente daquela forma. Nós queremos justiça”, pronunciou.

CRIME

Um DJ foi encontrado morto em um terreno baldio do bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (10). Thiago Crei foi assassinado com várias facadas e, nos bolsos dele, os policiais encontraram R$ 1 mil em espécie. Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido até o momento.
O corpo de Thiago estava em uma área com poucas casas, mas frequentado por moradores do bairro que praticam esportes. Ele foi encontrado, inclusive, por uma mulher que estava caminhando pela região, por volta das 6h.
Poucos metros de onde o corpo estava, foram encontradas marcas de sangue no chão. Thiago foi reconhecido pelos peritos da Polícia Civil por conta das tatuagens que tem no peito. 

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